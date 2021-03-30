Kartal canlanıyor, güçleniyor

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Göreve geldiğimiz andan itibaren komşularımızın; tarihiyle, sanatıyla, kültürüyle, spora yönelik faaliyetleriyle, çevreci yönetim modeliyle, kadınlara ve çocuklara yönelik öncü çalışmalarıyla, şeffaf, katılımcı, denetlenebilir bir yönetim anlayışıyla güzel bir kentte yaşaması için başladığımız hizmet yolculuğumuzda birlik ve beraberlikten güç alarak yol kat etmeye başladık.

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Göreve geldiğimiz andan itibaren komşularımızın; tarihiyle, sanatıyla, kültürüyle, spora yönelik faaliyetleriyle, çevreci yönetim modeliyle, kadınlara ve çocuklara yönelik öncü çalışmalarıyla, şeffaf, katılımcı, denetlenebilir bir yönetim anlayışıyla güzel bir kentte yaşaması için başladığımız hizmet yolculuğumuzda birlik ve beraberlikten güç alarak yol kat etmeye başladık.

“Covid-19 Yerel Yönetimlerin Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi”

Covid-19 salgını bizlere yerel yönetimlerin önemini ve gücünü bir kez daha gösterdi. Kartal’da veriye dayalı kent yönetimi anlayışımız sayesinde 6 Mart 2020 itibari ile sürece hazır girdik, sahada olduk.

İlk dezenfeksiyon çalışmalarımıza Mart 2020 itibari ile başladık ve halen düzenli periyotlarla ilaçlama çalışmalarımız, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından devam ediyor. Bugüne kadar 13 milyon 635 bin metrekareden fazla kapalı alanları, Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile ilaçladık.

Başta hastaneler, ilçe sağlık merkezleri, okullar, kreşler, eczaneler, toplu taşıma araçları olmak üzere, marketlerde, berber ve kuaförlerde, parklarda, itfaiye merkezlerinde, taksi duraklarında, oto sanayide, ibadethanelerimizde, cadde ve sokaklarda, apartmanlarda, çöp konteynerleri, geri dönüşüm kutularında, alışveriş merkezlerinde, marmaray istasyonlarında, iskele ve deniz ulaşım araçlarında ve akla gelebilecek daha birçok ortak kullanım noktasında ilaçlama, ilaçlı su ile yıkama çalışmalarını sürekli tekrarlayan bir şekilde gerçekleştirdik ve söz konusu çalışmalarımızı ilçe genelinde tekrarlayarak devam ediyoruz.

Semt pazarlarında ve marketlerde salgın süresince sıkı denetimler gerçekleştirdik, pazar girişlerine el dezenfektan üniteleri yerleştirdik, denetimlerimiz düzenli olarak tekrarlanıyor.

Anadolu Yakası’ndaki CHP’li belediyelerle birlikte Ümraniye Dayanışma Hattı kurarak, bölgede yardım alamayanlara yardım desteği sağladık.

Marketlerde dayanışma askıları oluşturduk, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirdik.

Yaş engeli bulunan ve özel bakıma ihtiyaç duyan komşularımıza evde kişisel bakım, kuaförlük ve evde sağlık hizmeti verdik, ambulanslarda evden hastaneye, hastaneden eve güvenli ve kontrollü ulaşımlarını sağladık.

40 Bin Erzak, 78 Bin Hijyen Kiti Dağıtıldı

Kartal’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek 40.000 adet erzak paketini evlerine ulaştırdık. 78.200 adet hijyen kitini, (Kolonya ve Dezenfektan) okullarda, camilerde, pazarlarda, sokak ve diğer kamusal alanlarda dağıttık. 1.815 aileye ve 203 asker ailesine nakdi yardım yaptık. 3.241 sağlık çalışanına gıda paketi (meyve, kek vb., 10.000 ekmek dağıtımı gerçekleştirdik.

Ayrıca genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için oluşturulan Vefa Destek Grubu ile yapılan çalışmalar ile 2.000’den fazla 65 yaş üstü ailenin banka, PTT, market ve pazar alış verişi, eczaneden ilaç alımı gibi ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşıladık.

Komşularımızla lokmamızı bölüşerek, 20 bin haneye Ramazan kolilerini ulaştırdık, 2019 yılı Ramazan Ayında 119.920 adet iftar yemeği ve 23.900 adet sahur yemeği verdik. 2020 Ramazan ayında iftar ve sahur yemeği organizasyonları düzenledik. Muharrem Ayı’nda aşure ile gelen kardeşlik duygusunun tüm Kartal’a yayılması için 2019 Muharrem Ayında 26.400 adet yemek ve 7.500 adet aşure etli pilav dağıtımı gerçekleştirdik. 2020 Muharrem Ayında ise 15.000 adet yemek ve 10.000 adet aşure etli pilav dağıtımı gerçekleştirdik.

Kurban Bayramlarında kurbanlık satış alanında gerekli tüm tedbirleri sağlayarak vatandaşların ibadetlerini nezih bir ortamda yapmalarını sağladık.

2 bine yakın; Kaymakamlık, Açık Kapı ve 112 üzerinden yönlendirilen Covid-19 sebepli hijyen kiti, maske, alışveriş ve sosyal destek taleplerine yanıt verdik.

Dezenfektan ve siperlik üreten okullarımıza destek verdik, hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, muhtarlarımıza malzeme desteğinde, hastanelerimize maske desteğinde bulunduk, kafe ve kahvehane esnafımıza destek olmak amacı ile maske-dezenfektan çay, kahve ve şeker desteğinde bulunduk, camilerde sağlık kiti ve seccade dağıtımı yaptık. Amatör spor kulüplerimize, malzeme desteği sağladık. Yine taksi durakları, minibüsler ve STK kuruluşlarına hijyen malzemesi desteği sağladık.

Ev ve iş yerlerinde vatandaşlarımızı ziyaret ederek talepleri doğrultusunda çözümler ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz.

Personelimize Covid-19 konusunda eğitimler verdik. Çocuklarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını gözeterek Belediyemiz kreş personeline koronavirüs testleri uyguladık.

Pandemi nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlarımızın psikolojik sağlığını önceleyerek ‘Psikolojik Destek Hattı’nı devreye soktuk.

Kreş öğrencilerimiz; çağdaş, Atatürkçü ve interaktif eğitimlerine evden de devam edebilsin diye ‘Uzaktan Eğitim’ sürecini başlattık.

0-14 yaş grubu çocuklarımız, 15-20 yaş grubu gençlerimiz, 65 yaş üstü komşularımız için parklarda, meydanlarda ve spor tesislerinde temizlik ve hijyen çalışmalarımızı düzenli olarak tekrarladık. Keza bu süreçte de kendilerine su, süt, bilgilendirme broşürleri, maske ve kolonya dağıtarak, ateş ölçer ile kontrollerini gerçekleştirdik, olası bir olumsuz duruma müdahale edilebilmesi için ambulansları hazır beklettik. Yaşlı komşularımız için gölgelik desteği sağladık.

Milli Bayramlarımızı; Kartal’ın 20 mahallesini gezen üstü açık otobüsler, bando takımı, rengârenk vosvos korteji ve satranç turnuvaları gibi birbirinden çeşitli etkinlikler ile kutladık. Yine bu dönemde Çocuk Meslisi’mizi açtık ve geleceği şekillendirecek olan çocuklarımızın yenilikçi fikirlerini dinledik, bu fikirlerden aldığımız ilham ile birçok projemizi yeniden şekillendirdik.

Çeyrek Asırlık Sorunlar Çözüldü

Pandemi sürecinde cadde ve sokakların boş olmasından faydalanarak, yıllardır bekleyen sorunlarımızın çözümüne hız verdik. Bunlardan bir tanesi de çeyrek asrı aşan altyapı sorununu kökünden çözmek oldu.

Kangren haline gelmiş sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir yıl önce Kartal’daki altyapı çalışmaları için düğmeye basmıştık. Pandemi sürecinde ilçemizin en büyük ve trafik yönünden en hareketli caddelerinden Tecerdağı ve Köroğlu Caddelerinde, Dikey/Atılgan Sokak, Cengiz Topel, Spor, Üsküdar, Hükümet, Savarona, Şehzade, Çırçır Caddelerinde, Egemenlik Bulvarı, Neyzen Tevfik Meydanı ve Kartal Meydanı’nda, Kartlıktepe Mahallesi’nin yanı sıra Soğanlık Yeni Mahalle’de bulunan 14 sokak ve caddede çok kısa bir süre içinde çalışmalarımızı tamamladık.

Yağmursuyu ve atık suyu borularının çapını artırırken, su hatlarını uzattık. Savarona Caddesi, sahil yolunun bulunduğu alan ve balıkçı limanı tarafından olmak üzere 2 farklı koldan dere kesitinde inşa ettiğimiz altyapı sayesinde en yoğun yağışlara rağmen Kartal’da o eski su baskını manzaralarının artık yaşanmadığını büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. İlçenin neredeyse genelini kapsayacak şekilde ördüğümüz sağlam altyapı ağı, çok uzun yıllar Kartal’ımızın ihtiyacını karşılayacak.

Bunların yanı sıra özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu süreçte boşalan cadde ve sokaklarda altyapısı yenilenen bölgeler başta olmak üzere ilçenin pek çok farklı noktasında üst yapı çalışmalarına ağırlık verdik. Yoğun bir mesai ile ilçemiz genelinde asfaltlama çalışmaları, cadde ve sokak aydınlatmaları ile kentimizi daha modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşturduk.

Yardımlaşma ve Dayanışma Geleneği Kartal’da Yeniden Hayat Buluyor

Yardımlaşma, dayanışma geleneğimizin bir sonucu olarak aşevleri de kültürümüzün çok önemli bir parçası. Toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunu yeniden şahlandırmak, paylaşmanın bereketini yeniden yaşatmak için kadim kültürümüzün zenginliklerinden besleniyoruz.

Bu düstur ile sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Kartal’da bir ilki yaşatıyoruz. Esentepe Mahallemizde yer alan Füsun Sokak’ta inşaatı devam eden ve yakın zamanda hizmete sunulacak olan “Aşevi ve Gıda Bankası” projemiz ile bir yandan Kartal'da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız, bir yandan da depolanan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız.

Aşevi günlük 10 bin kişiye yemek verme kapasitesine sahip olmakla birlikte, acil durumlarda bu sayı 20 bin kişilik yemek verme kapasitesine kadar çıkabilecek. Gıda bankası ise aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapabilme kapasitesine sahip olacak.

900 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin 300 metrekaresi gıda bankasını, 600 metrekarelik alan ise idari bölümler ile aşevi alanını oluşturuyor. Tesisin birinci kısmında gıda bankası, gıda bankası deposu ve iki adet soğuk hava deposu yer alacak. İkinci kısım ise yönetim ve aşevi olarak iki alana ayrılacak.

“Ulaşılabilir Belediyecilik Anlayışı ile KİMER’i Kurduk”

Komşularımızın istek, öneri ve şikâyetlerini aracısız olarak 7/24 bizlere ulaştırabilecekleri teknolojik bir sistemi faaliyete soktuk. Belediyemiz kadrolarında seçtiğimiz 110 personelimizle hizmet veren Komşu İletişim Merkezi (KİMER), gelen tüm talep ve önerilerin online izlenebildiği ve gerçekleşme süresinin tarafımdan yakından takip edildiği bir yazılım sistemi ile çalışıyor. Yazılım ve donanım altyapısını büyük oranda belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından geliştirilen sistemimiz örnek olacak bir özellikte çalışıyor.

Komşu İletişim Merkezi Çağrı Merkezimizde günlük olarak 600’ün üzerinde çağrı işleme alınıyor. Koordinasyon birimimiz 500’ün üzerinde talep kapatılıyor. Pandemi döneminde aldığımız çağrı sayısı 200 binlere ulaştı.

Kurulduğu günden bu yana KİMER’e ulaşan yaklaşık 155.302 bin istek, öneri ve şikâyetin 121.860’ı ile alakalı işlem gerçekleştirdik, işlemin yapıldığı ve yapılmadığı taleplerin tamamına dönüş sağladık. KİMER’e ulaşan ve Acil kodlu talepler dışında kalan şikâyetlerin çözümü veya akıbeti konusunda vatandaşa ortalama geri dönüş süremiz şu an 48 saat.

“Mahalle Toplantılarıyla Katılımcı Yönetim Anlayışını Güçlendirdik”

Katılımcı Belediyecilik anlayışımız gereği 2020-2024 stratejik plan çalışmalarımız kapsamında İstanbul’da bir ilki gerçekleştirdik. İstisnasız her mahallemizde “Mahallemi Dinliyorum” toplantılarını gerçekleştirerek komşularımızın istek ve önerilerini aldık. Belediye yöneticilerimizin tam kadro katıldığı bu toplantılarda elde ettiğimiz bilgiler ışığında mahallelerimizin önceliklerini belirledik.

Pandemi süreci ile birlikte toplantılarımıza ara vermek zorunda kalsak da bu duruma bir çözüm olarak ‘Kartal’da çalınmadık kapı, dinlenmedik komşumuz kalmayacak” diyerek Komşu İletişim Merkezi Saha ekibimizi devreye soktuk.

Pandemi kurallarına dikkat ederek komşularımız ekip arkadaşlarımız tarafından ziyaret ediliyor, talep ve görüşleri yüz yüze iletişimle kayıt altına alınıyor. Şu ana kadar iki buçuk ayda 45 bine yakın komşumuzla iletişime geçtik, her birinin Kartal ile ilgili düşünce ve önerilerini dinleyip kaydettik, amacımız 100 bin civarında haneyi ziyaret etmek ve katılımcı belediyecilik anlayışını çalışmalarımıza yansıtabilmek.

“KARKAM ile İşverenlerle, İş Arayan Kartallı Komşularımızı Bir Araya Getiriyoruz”

Kartal Kariyer Merkezi adı altında başlattığımız İş ve İstihdam Projemiz faaliyet göstermekte olup, bölgemizdeki işverenlerle, iş arayan Kartallı komşularımızı bir araya getiriyoruz. Uzmanlarımız iş arayan ve işverenleri profesyonel bir anlayışla buluşturuyor. Bu güne kadar sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında yüzlerce komşumuza iş imkânı sağladık.

Muhtarlar Toplantıları ile Sürekli İletişim

Birçok defa STK ve Meslek Odaları ile bir araya geldik. 10 yıllık bir geleneğimiz olan Muhtarlar Toplantısı bizim dönemimizde de devam ediyor. Pandemi ortadan kalktığında halk günü toplantılarımız da yeniden başlayacak.

Öte yandan ilçemizde ekonomiyi geliştirmek amacı ile 801 komşumuza işyeri açma ve çalışma ruhsatı vererek istihdam sağladık.

“Şeffaf Belediyecilik Uygulamalarını Hayata Geçirdik”

Belediye Meclis çalışmalarımızı Youtube ve LED’ler üzerinden Canlı yayınlıyoruz. Belediyemizin kurumsal yansımasını tek bir standartta tutmak için kadroları belediyemiz çalışanlarından seçilen Dijital Ofis birimini kurduk. Belediye web sitemizin yenileme çalışmaları devam ediyor. Yeni web sitemiz yayına girdiğinde orada da Şeffaf Belediye yönümüzü daha net göreceksiniz.

Park ve Bahçeleriyle Yeşil Bir Kent

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aracılığıyla 2 yıl içinde ilçemizde bulunan tüm parklarımızın eksikliklerini hızla tespit ederek tamir, bakım, onarım, temizlik, aydınlatma vb. çalışmalarını gerçekleştirdik. Belediyemiz imkânları ve kendi personelimiz ile sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında belediyemiz kaynakları israf edilmeden, hatta belli birkaç trilyon ile ifade edilecek boyutta tasarruf sağlanarak bu hizmetleri verir hale geldik.

Çok sayıda parkımızı revize ettik ve Kartal’a 2 yılda, 10 park, 3 dinlenme alanı ve 40.148 metrekare yeşil alan kazandırdık. Komşularımızın hizmetine sunduğumuz ve içerisinde Komşuluk ve Dayanışma Meydanı gibi büyük projelerin de yer aldığı yeni parklarla birlikte Kartal’daki toplam park sayısı 178’e yükselirken, Kartal Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki yeşil alan miktarı da toplam 375.272 metrekareye, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise 5.89 metrekareye çıktı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda; Komşuluk ve Dayanışma Parkı Projesi, Kartal Eski Stad Yanı Projesi, Fatih Boylan Parkı Projesi, Anadolu Caddesi Yanı Park Projesi, Karlıktepe Mahallesi Çamlık Sokak Yanı Park Projesi ile Kartal Baba Alt Geçit Yanı Dinlenme projesi, tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Atatürk Parkı, Şehit Mustafa Piroğlu Parkı, Ihlamur Parkı, Şehit Musa Saç Parkı, Turgut Kadız Parkı, Çamlık Şehitler Cami Bahçesi, Gazanfer Özcan Parkı ile Yürekkayalar Parkı’nda ise çocuk oyun alanları, dinlenme ve oturma alanları yenilenerek, sert zemin düzenlemeleri, peyzaj düzenlemeleri, panel çit montajları ve duvar boyama çalışmaları ile birlikte çeşitli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı projemizin planlanma aşamasını tamamladık çok yakın zamanda yapımına başlayacağız. Uğur Mumcu Kent Meydanı için ise çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Soğanlık Camii Yanı meydan düzenleme çalışmalarımıza da start vermiş olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Trafik Eğitim Parkı ile Çocuklar Trafik Kurallarını Uygulamalı Şekilde Öğreniyor

Önemli projelerimizden olan tematik park konseptlerinden bir tanesi Trafik Eğitim Parkı’ydı. Kartal Yalı Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz proje ile çocuklar trafiğin işleyişini ve kurallarını bundan böyle trafik parkında deneyimleyerek öğrenecek.

4 – 12 yaş aralığındaki çocuklarımızın kullanabileceği Trafik Eğitim Parkı’nda her şey çocuklara göre planlandı. Trafik işaret ve levhalarından, yaya geçitleri ve trafik lambalarına kadar her türlü detayın düşünüldüğü parkımız, toplam 1000 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Trafik Eğitim Parkı sayesinde okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarımıza trafik kuralları eğlenceli ve uygulamalı şekilde öğretilebilecek.

Eğiterek eğlendiren; masal parkı, afet eğitim parkı, tarım parkı ile doğal hayatı öğrenme parkı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın dünyasında başka hikâyeler yaratma arzusu ile bu parkları da en yakın zamanda onlarla buluşturmayı ümit ediyoruz.

Tekel Arkeopark Alanı Kültür Turizmine Açılıyor

Dragos’ta, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde başlattığımız kazı çalışmaları ile Geç Roma-Erken Bizans dönemlerine ait kalıntılara ulaştığımız alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız çalışmalarımızı tamamlayıp bu tarihi mirasımızı kültür turizmine açmak.

Doğaya Saygılı Bir Kent için Geri Dönüşüm En Başarılı Örnekleri Uygulanıyor

Çevreci belediyecilik anlayışıyla hayat verdiğimiz ödüllü çalışmalarımızı yeterli görmeyip bu başarılara yenilerini ekleyerek, gelecek nesillere nefes alabilecekleri yeşil bir dünya bırakma arzusuyla çevreci çalışmalarımızı artırdık.

Yeşil Gelecek Derneği’nin İstanbul’un 37 ilçe belediyesinin çevre ve iklim alanında on başlıkta mevcut durumunu masaya yatırdığı ‘Yeşil Belediye Karnesi’ raporunda İstanbul ilçeleri arasında en yüksek puanı alarak, çevre konusundaki öncülüğümüzü bir kez daha gösterdik. 25 farklı yerde düzenlediğimiz eğitimde 2485 kişiye ulaştık.

Dönüşebilir atık toplama konusunda öncü çalışmalarımız devam ediyor. Kullanılmış pil, ömrünü tamamlamış elektronik alet, atık yağ vb. ürünlerin çevreye zara vermeden endüstriyel alanda kullanıma dönüşmesine yönelik bilinçlendirme ve toplama çalışmalarımız hızla sürüyor.

Denizimiz, sahilimiz ve ormanımızın temizliği konusunda komşularımız ve gönüllülerimizle düzenlik aktiviteler yapıyoruz. Yeşilden Maviye Bu Yaşam Bizim sloganı ile pekiştirdiğimiz çevreci anlayışımız artarak devam edecek.

Haberlere de konu olan Çevreci Komşular ile Fidan Günü çalışmamız bir ilk olma özelliği taşıyor. Solucan gübresi üretmeye ve dağıtmaya devam ediyoruz. 7’den 70’e Atığını Getir Kitabını Götür kampanyası, Ağaçlar Kitap Açıyor kampanyası ile Bayram Demirkol Parkı’nda vatandaşlara kitap armağan ediyoruz.

Yeşilay Haftası’nda sigara bağımlılığı ile mücadelede karşı örnek bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Sigaranın sağlığa olan zararı ve orman yangınlarının büyük kısmına sigara izmaritlerinin neden olmasından yola çıkarak, ‘Ciğerlerimiz Nefes Alsın’ adını verdiğimiz projeyle, bağımlıların sigarayı bırakması teşvik etmeyi amaçladık. Mart ayı boyunca devam eden proje kapsamında sigarayı bırakan komşularımız, hediye fidanlarını Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden teslim aldı.

Bugüne kadar komşularımızdan gelen talepler ve düzenli uygulamalarımız neticesinde, gürültü kirliliği açısından 364 işyerini denetledik. Baca gazı ve emisyon kirliliği konulu 250 denetim gerçekleştirdik. Atık yağlarla ilgili 265 işletmeyi denetleyerek tebligat gerçekleştirdik. Ambalaj atıklarıyla ilgili 344 işletmeyi denetleyerek tebligatta bulunduk.

Dönüşebilir atığı kaynağında ayrıştırma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar; 553 pil toplama kutusu, 4.170 adet ambalaj kutusu, 294.527 adet atık yağ bidonu dağıtımı yaptık. Yapılan çalışmalar kapsamında 16.938.545 kg ambalaj atığı, 4.042 kg atık pil, 294.527 kg bitkisel atık yağ, 294.527 kg tekstil atığı, 11.579 kg e-atık topladık.

Fen İşleri Çalışmalarımız ile Kartal Modern Bir Görünüme Kavuştu

Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla 2 yılda 5571 metrekare duvar, 4897 metre yağmursuyu kanalı, 46816 m2 kilit taşı, 18122 metre bordür, 88 adet engelli rampası yaptık. Ayrıca bu sürede 567677 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Çevre ve insanlar için tehlike arz eden 82 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik.

Uğur Mumcu Kent Meydanı Projesi’ni %42 oranında tamamlamış olup yapım çalışmaları hızla devam etmekte. Burasını da kısa süre içinde bitirip Komşuluk ve Dayanışma Meydanı gibi komşularımızın hizmetine sunacağız.

Doğan Sokak (Adile Naşit) Kreşi kapsamında 3 katlı betonarme binanın bakım onarım çalışmalarını yaparak hizmete sunduk. Ayrıca birçok eğitim kurumuna, ihtiyaca göre moloz - hafriyat alımı, kilit taşı yapımı, ızgara yapımı, ızgara tamiri, oluk taşı yapımı, asfalt kesimi, pimaş döşeme ve elle kanal-temel kazıma çalışmaları yaptık, bakım onarımlarını gerçekleştirdik. Dini tesislere ihtiyaca göre, kilit taşı yapımı, gölgelik ve şap atımı çalışmaları yaptık.

712 Adet Boş ve Riskli Binayı Yıkarak Kurtardığımız Can Sayısı 72 Bini Aştı

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında hepimizi etkileyen 6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Depremi yaşadığımız günlerde belediye olarak 7/24 teyakkuz halinde olduk. Komşularımıza teknik ve psikolojik danışmanlık yaptık. Binalarında tehlike olan onlarca aileyi deprem günlerinde otellerde misafir ettik.

20 mahallede güvenlikli yerlerde konuşlandırdığımız Afet konteynerlerinin içerisindeki eksik malzemeleri tamamladık. İlçemizdeki kreş ve okullarda öğrenci, öğretmen ve personele afet bilinçlendirme eğitimleri verdik.

İlçemizdeki 93 adet deprem toplanma alanlarına uygun parklar tespit ettik. Parkların tabela bilgilendirme çalışmaları bitmek üzere. Türkiye Afet Müdahale Planları güncelleme çalışmalarına destek olduk, toplantılara katılım sağladık.

İlçemizde 2 yıl içerisinde 632 adet riskli yapı tespit ederek işlem başlattık. Tahliye edilmiş olan 712 binanın yıkım ruhsatını düzenledik, 712 adet boş ve riskli binanın yıkım işlemlerini gerçekleştirdik.

Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonrasında Riskli bölge ilan edilen Orhantepe ve Çevresi Bilgilendirme ve Teknik Danışmanlık Bürosunu açtık. Burada halen bölgedeki maliklere dönüşüm süreci konusunda ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Kartal Batı Merkezi projesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile Riskli Alan ilan edilen Etap-1 ve Etap-2 planlama çalışmaları da devam etmektedir.

Sanatla Yükselen Kartal

Sanat ile yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür ortaya koymak adına Kartal’ımızda gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinliklerini artıracak, medeni bir toplumun olmazsa olmazı olan sanatın tüm dallarını Kartal’da yaşatacağız.

Bu gayeyle gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında 2 yıl içerisinde; 45 anma etkinliği, 102 konser, 28 seminer, 31 imza günü, 22 sanat atölyesi, 222 tiyatro, 64 sergi, 8 festival ve şenlik, 52 eğitim ve kurs, 27 meslek edindirme kursu gerçekleştirdik.

Birçok etkinliğimiz, kültür merkezlerinin pandemi nedeni ile kapatılmasından dolayı iptal edildi, ancak komşularımızı salgın sürecindeki olumsuz ruh halinden uzak tutmak ve bir nebze olsun kültür ile sanat ile nefes alabilmelerini sağlamak amacı ile etkinliklerimize online olarak devam ettik.

Masal Müzesi’nin 2 yıl içinde 94 bini aşan vatandaşlarımız ziyaret etti. Müzemiz bu süreçte birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Müzik Sektörüne Destek Konserleri

Hem pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne destek olmak hem de Kartallı müzikseverlerin konser özlemini gidermek amacı ile Şubat ve Mart, ayları boyunca her ay yaklaşık 20 sanatçının sahne aldığı online konserler serisi düzenledik. Nisan ayında da konserlerimiz devam ediyor. Pandeminin etkisi sosyal ve ekonomik anlamda zayıflayana kadar sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz.

Sanat Akademisi Başarıya Doymuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, açılmasının üzerinden çok az zaman geçmesine rağmen, ardı ardına başarılara imza atmaya devam ediyor. Kartallı çocuk ve gençlerin eğitim gördüğü Sanat Akademisi’nin; piyano, yan flüt ve viyolonsel dallarında eğitim gören 9 öğrencisi, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı eğitim programlarına girip, sınav komisyonunca değerlendirilen elemede başarı elde etti.

Uluslararası Pera Perküsyon Yarışmasında Derya Şah Özkan yönetimindeki 19 çocuktan oluşan grup ile birinci olan Sanat Akademisi Perküsyon Grubu, bu yıl düzenlenen yarışmada Danışman Öğrt. Gör. Engin Gürkey yönetiminde dünya ikincisi oldu.

Kartal Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun, otistik ve yetersizliği olan bireylere dikkat çekmek ve onlarla empati kurma amacıyla düzenlediği “Buyur Burdan Bak” adlı resim yarışmasında, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisi Pervin Osmanova birinci oldu.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi piyano bölümü öğrencisi Lara Rojda Ülgen, ‘Bir Vapur Masalı’ filminde otistik bir çocuğu canlandırdığı karakterle genç yaşında büyük başarılara imza attı. Kartal Anadolu Lisesi’nde okuyan 15 yaşındaki Ülgen, ilk oyunculuk deneyimi olan Bir Vapur Masalı ile 7 ödülün de bireysel olarak sahibi oldu.

Öğrencilerimizin pandemide eğitimlerine devam edebilmesi amacı ile online eğitim sürecini devreye soktuk. 312 öğrencimiz uzman eğitmenler eşliğinde; müzik teorisi, çello, keman, flüt, koro, perküsyon, piyano, gitar ve resim branşlarında verilen uzaktan eğitime katılarak, yeteneklerini geliştiriyor.

Her kuru 4 aydan oluşan ve toplam 9 kur süren eğitimler çerçevesinde 9 kurda verilen eğitimlerle alakalı kapsamlı bir sınava giren öğrencilerimizden sınavda başarı elde edenler, akademiden mezun olmaya hak kazandı. Aldıkları eğitimleri başarı ile tamamlayan toplam 86 öğrencimiz, akademimizin ilk mezunları oldu.

Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi ile 40 Yıllık Beklenti Son Buluyor

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri Kartal geneline yayarak komşularımızın bu faaliyetlere kolaylıkla erişmesini sağlayacak, planlanma aşamasında olan ve yapımına başladığımız projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de aynı zamanda seçim vaatlerimiz arasında yer alan Yalı Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi. Şu an inşaat halinde olan proje ile ile Yalı, Yunus ve Topselvi Mahallesi’nin 40 yıllık beklentisine cevap vermiş olacağız. 7 katlı olarak inşa edilecek kültür merkezi içinde; çok amaçlı salonlar, mutfağı bulunan taziye evi, toplantı salonları, kütüphane, idare odaları, 11 adet atölye sınıfı, Kartal Akademisi için 11 adet derslik ve çatı katında açık teras olacak. Tesis ile beraber bölge sakinlerinin eğitim, üretim ve sanatsal faaliyetleri desteklenecek.

Mustafa Necati Etüt Merkezi ve Kız Yurdu Projesi Açılış İçin Gün Sayıyor

Bunun dışında Cumhuriyet Mahallemizde sona yaklaştığımız Mustafa Necati Etüt Merkezi ve Kız Yurdu' projemiz var. Projede 5'i engelli komşularımız için olmak üzere 345 yatak kapasitesi bulunuyor. İçerisinde etüt merkezi, mutfak, kütüphane, bilgisayar odası, revir, kuaför, müzik odası, yemekhane, çamaşırhane ve ütü odası, cep sineması ve çok amaçlı salonun yer aldığı yurtta; ayrıca öğrencilerin konforu için her katta birer mutfak bulunuyor. 900 metrekarelik teras ve çevrede oluşabilecek araç yoğunluğuna karşı 25 araçlık kapalı otoparka sahip olan yurt binasında, girişi ayrı olan Kartal Akademi ile sınavlara hazırlık kursları da verilecek. Bu anlamda, Kartal'da kız öğrencilerimize rahat ve güvenli bir ortam oluşturacağız.

Miniklere Güzel Bir Armağan, Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi…

Çocuklar için bilgi edinmeyi, öğrenmeyi daha eğlenceli bir hale getirebilir miyiz? Düşüncesi ile açılışını gerçekleştirdiğimiz Eğlenceli Çocuk Kütüphanemiz var. Gümüşpınar Mahallesi, Defneli Caddesi, Gözlem Sokak'ta açtığımız ve her yaştan çocuğun; örgün eğitim dışında beceri ve gelişimlerini eğlenceli bir ortamda, kolay bir öğrenme modeli ile üstelik ücretsiz bir şekilde destekleyebilecekleri Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi ile minik yavrularımıza güzel bir kütüphaneyi armağan etmiş olduk.

Tüm bunların yanı sıra genç sporcularımız, çocuklarımız, kültürden sanattan beslenen tüm komşularımız için yapımı devam eden tesislerimiz var. Kartal’a artı değer katmak için üretmeye, hizmet vermeye ve komşularımızın beklentileri doğrultusunda şekillenen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Çocuk ve Aile Dostu Kreşler

Türkiye ve Avrupa’da tek olan Alerjik Çocuklar Kreşi’ni açtık. Avusturya’da düzenlenen Zero Project (Uluslararası Sıfır Engel Projesi) konferansı kapsamında gerçekleştirilen proje yarışmasında, Avrupa’nın ilk ve tek alerjik kreşi olan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi ile finalde yarıştık. Kreşimiz uluslararası projeler arasından öne çıktı.

Kartal’da hâlihazırda 15 kreşimiz var. 16. Kreşimizin inşaatı devam ediyor. Öte yandan 17. Kreşimizin ise Karlıktepe Mahallemizde İBB tarafından yapımına devam ediliyor. Toplamda 970 öğrencimiz var. Kreş öğrencilerimiz yabancı dilden, bedensel ve ruhsal gelişime tam gün profesyonel bir eğitim alıyorlar. Kreş konusunda yoğun talep var. İstanbul ve hatta baktırmadım ama belki de Türkiye’de en fazla Kreşe sahip belediye biziz. Bu hizmetimizi öncelikle her mahallemize yayacağız.

Spor ile Güçlenen Genç ve Dinamik Bir Kent

Ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Hazırlık Kursu (BESYO) ile Kartal ilçe sınırları içinde ikamet eden, sporu seven, spor konusunda eğitim almak isteyen öğrenciler, alanında tecrübeli hocalar eşliğinde spor okullarına hazırlandı. Katılım sağlayan 27 öğrencimizden 26’sı spor akademilerine yerleşti.

Yaza Spor Okulumuzda geçen sene Kartal’da ikamet eden “7-12 yaş” arası çocuklarımıza sporu sevdirmek için eğitmenler eşliğinde; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, akıl oyunları, uzak doğu sporları, cimnastik, masa tenisi ve badminton eğitimleri verdik. 3 ayrı etapta binin üzerinde öğrencimiz katılım sağladı.

Denize kıyısı olan ilçemizde, 8 -11 yaş arası Kartallı çocuklarımıza su sporlarını sevdirmek ve becerilerini geliştirmek için ücretsiz Yaz Yelken Okulu çalışmamızda geçtiğimiz yaz 75 öğrencimiz mezun oldu.

Kartal’da ikamet eden çocukları spora teşvik etmek amacı ile 5 branşta; yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol ve masa tenisi kurslarımız Kasım 2019 itibari ile başlamış olup bu sene pandeminin gidişatına göre şekillenecek. Bunlardan yüzme kursumuz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Yakacık İTO Yüzme Havuzunda, Masa Tenisi Kursumuz Hürriyet Kültür Merkezinde, diğer kurslarımız ise Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu’nda veriliyor. Kurslarımızdan Kartal’da ikamet eden 4-12 yaş arası çocuklardan her kurda 120 öğrenci faydalanabiliyor.

Her sene Temmuz-Ekim ayları arasında uzman eğitmenler eşliğinde vatandaşlarımıza açık havada spor yaptırılarak sağlıklı yaşam için spor bilincinin aşılanmasını amaçlıyoruz.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Marina Dragos İhtisas ve Yelken Kulübü’nde İstanbul Laser İl Şampiyonası, Deniz Ticaret Odası Kupası ve Kartal Belediye Başkanlığı Kupası Yelken Yarışmaları düzenledik. Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) işbirliği ile 15 ülkenin katılımı ile Marina Dragos Yelken Kulübü’nde Triatlon Balkan Şampiyonası düzenledik.

Kartal Belediyesi Satranç Akademimizi, Belediye eski hizmet binamızda faaliyete soktuk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin satranç sporu ile tanıştırılması, bilgi ve yeteneği olanlara, özgüven kazandırılması ve bireysel karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacı ile Kartalda ikamet eden ve 6-12 yaş grubunu kapsayan 474 öğrencimize hizmet veriyoruz. Açılmasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen sporcularımız çok sayıda ulusal başarılara imza atarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmaması amacı ile pandemi döneminde online eğitim sürecini başlattık.

“Dragos Su Sporları Merkezi ile Yelken, Kürek ve Yüzme Aktivitelerinin Merkezi Olacağız”

Kartal’ı spor merkezi haline getirmek amacıyla başlattığımız Dragos Su Sporları İskelesi çalışmaları açılış için gün sayıyor. Yelken kürek ve yüzme gibi aktivitelerin yapılacağı bir merkez haline gelen Dragos Su Sporları İskelesi açıldığında; 7’den 77’ye tüm Kartallılara hizmet verecek.

Genç, yaşlı, çoluk çocuk tüm komşularımızın sporun farklı alanlarında yer alabilecekleri, yapısı itibarı ile spora ve sporcuya uyumlu bir kent oluşturma düşüncemizin ürünlerini elde edebileceğimiz bir yer olacak bu iskele. Bu alan Kartal’da spor bilincini ve aktivitelerini artıracak.

Toprak Saha’dan Tam Teşekküllü Atalar Spor Tesisi’ne

Bakımsız bir saha iken kısa bir sürede modern bir hale getirerek yapımını tamamladığımız Atalar Spor Tesisi, bölgede yaşayan Kartallı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Eskiden toprak saha olarak kullanılan ve şahsımın da çocukken top koşturduğu alana inşa edilen 32 x 59 metre ebatlarındaki halı saha çalışmalarını federasyonun belirlediği standartlara göre uyguladık. Uzunluğu 250 metreden fazla olan yürüyüş ve koşu pistini, çocuk parkını ve sağlıklı günlerimize döndüğümüzde kullanabileceğimiz kafemizi ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kısa bir zamanda tamamlamış bulunuyoruz. Kartallı komşularımızın, genciyle yaşlısıyla tesislere yoğun bir ilgi gösterdiğini görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor.

Yunus Sahası ve Bulvar Stadında çalışmalarımız etkin durumda olup Yakacık Spor Kompleksi’ni de güzel bir tesis haline getirmeye devam ediyoruz. Amacımız Kartallı gençlerimizin spor tesisi beklentilerine karşılık verirken ilçemize ve ülkemize profesyonel sporcular kazandırmak.

“İnsan”ı Merkezine Alan Sağlıklı Kent Çalışmaları

Türkiye’de yine bir ilk Kartal’da biliyorsunuz. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, çocuklarımızın ve her yaştan engelli bireylerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2 yılda 14 bin 731 çocuğumuza 22 binin üzerinde işlem (panoromik röntgen, periapikal röntgen, diş çekimi, kompozit dolgu, cam iyonomer dolgu, kanal tedavisi, kuafaj, amputasyon, ekstirpasyon, yerel flour uygulaması, fissür sealant, subgingival küretaj, gingivoplasti, detertraj, polisaj vb.) uyguladık. Ayrıca muayene olan 574 engelli vatandaşımıza 3 bin 700 işlem uygulayıp, 180’inin ameliyat işlemlerini gerçekleştirdik.

Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Projesi ile toplu sünnetler yerine, ailelerin ekonomik durumuna bakılmaksızın şuana kadar bize müracaat eden 2 bin çocuğumuzun sağlıklı ve hijyenik koşullarda, uzman doktorlar tarafından cerrahi teknikle, ücretsiz sünnet işlemini gerçekleştirdik. 2 bin 345 çocuğumuza sünnet kıyafeti verdik. Törenlerimiz Covid-19 engeline takılmış olsa da çocuklarımıza salgın bittiğinde biriktirdikleri eğlenceler, kutlamalar için verdiğimiz sözü tutacağız.

Hayvan Dostu Çalışmalar

Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 2 yıl içerisinde sokakta yaşayan 1810 patili dostlarımızı aşıladı. 600 patili dostumuza mikroçip takıldı. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 2650 sokak hayvanını toplayarak bunlardan 2450’sini kısırlaştırdı. 2450 canımız doğal yaşamlarına yeniden bırakıldı. Kalanlar İBB barınağında bakım altına alındı. 120 sokak hayvanımızı sahiplendirdik. 2 yıl içerisinde 23000 sokak hayvanına tedavi uygulamaları yaptık. Pandemi döneminde, sokağa çıkma kısıtlamalarında ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için mama ve su dağıtımlarını yoğunlaştırdık.

Sosyal Yardım İşleri ve Toplumsal Dayanışma

Kartal’da yaşayan, ihtiyaç sahibi komşularımıza, hasta bezi ve muhtelif medikal malzeme (hasta yatağı, havalı yastık, işitme cihazı vb.) desteğinde bulunarak, zorunlu bakım ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla karşıladık.

1403 koli (adet olarak da 163.768 adete tekabül etmektedir) hasta bezi ihtiyaç sahibi 328 vatandaşlarımıza ulaştırdık.

Özel bakıma muhtaç komşularımızın sosyal yaşama katılımlarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza 8 adet akülü araç ve 57 adet manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi yaşlı ve özel bakıma muhtaç vatandaşlarımıza 241 adet hasta yatağı ve 75 adet havalı yatak dağıtımı yaptık.

Evde kişisel bakım ihtiyacını tek başına karşılayamayan, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti verdik.

Vatandaşlarımızın taleplerine bağlı olarak vücut temizliği, saç - sakal kesimi, fön, manikür, pedikür, tıraş vb. ihtiyaçları evlerinde giderilmiştir. 482 yaşlı ve özel bakıma muhtaç vatandaşımıza 1831 defa hizmet götürdük.

Bedensel, zihinsel, duyu yitimi vb. engele sahip 359 engelli vatandaşımıza başta sağlık kurumları olmak üzere 935 sefer özel ulaşım hizmeti verdik.

Özel bakıma muhtaç vatandaşlarımızı Belediyemize ait Engelli Taşıma Aracı ile evlerinden alarak sosyal etkinliklere, hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarına güvenli bir şekilde ulaştırdık.

Gönül Çarşısı Yardımlaşmanın En Güzel Örneklerini Veriyor

Gönüllü, hayırsever komşularımızın bağışladığı kullanılabilir durumdaki her türlü giyim, ev eşyası ve tekstil ürününü, Kartal Belediyesi Gönül Çarşısı’nda bir araya getirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. 3804 adet ev tekstili ürünü (yorgan, nevresim, battaniye, perde vb.), 1833 adet mobilya ve ev eşyası (sehpa, çamaşır makinesi, buzdolabı, koltuk, yatak vb.), 116.073 adet giyim eşyası (ayakkabı, hırka, kazak, pantolon, gömlek, vb.) olmak üzere toplam 10.901 kişiye, 123.271 adet dağıtım gerçekleştirdik.

Soğanlık ve Hürriyet Kültür Merkezlerinde açtığımız Engelsiz Üretim Atölyemizde örgün eğitim çağını tamamlamış, genç ve yetişkin hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli ve otizmli gençlerimize seramik ve el sanatları eğitimleri veriyoruz. Böylelikle, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını destekliyoruz. Kurslarımıza 30 engelli vatandaşımız devam etmekte olup, seramik, makrome, pazar filesi yapımı, cam şişe, kavanoz, pet şişe ve konserve kutusu gibi atıkların boyanıp süslenerek kalemlik, vazo, dikiş kutusu yapılması vb. eğitim ve etkinliklere katılıyor.

1463 Kadına Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarımıza sahip çıkmak, barınma ihtiyaçlarını karşılamak, psikolojik destek vererek sosyal hayata kazandırmak, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik yönden danışma ve destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kadın Konukevi’nde 2019 yılı içerisinde 39 kadın ve 12 çocuk olmak üzere toplam 51 kişiye geçici barınma imkânı sağladık.

Kadın Danışma Merkezi’ne başvuruda bulunmuş olan, 1463 kadına psikolojik danışmanlık hizmeti verdik. Ayrıca, yıl içerisinde hem yetişkin hem çocuklara yönelik 8924 psikolojik danışmanlık seansı gerçekleştirdik.

Kadınlara yönelik 17 konferans eğitim bilgilendirme etkinliği, engellilere vatandaşlarımıza yönelik olarak 7 seminer ve 7 etkinlik olmak üzere 14 etkinlik gerçekleştirdik.

4109 sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında Belediyemiz ilçe sınırları içinde ikamet eden toplam 382 asker ailesine nakdi yardım desteği sağladı.

İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve asgari yaşam düzeyinin altında kalan dar gelirli 3764 komşumuza belirli süreli ve afet durumunda (yangın, sel vb.) nakdi hane yardım desteğinde bulunduk.

Akıllı Bina Çalışmalarımız ile Çevreye ve Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyoruz

Temiz ve sürdürülebilir enerji çalışmaları kapsamında; gelişmiş teknolojiler kullanarak hayat verdiğimiz ödüllü projelerimizle hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Bu çalışmalarımız ile belediyemizin tüm hizmet binalarının mekanik, elektrik, zayıf akım ve otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımlarını kendi bünyemizdeki uzman personel tarafından sağlayarak 2 yılda önemli ölçüde tasarruf elde ettik.

Belediye hizmet binalarımızın tüm elektrik tüketimlerini enerji izleme sistemi ile kontrol ederek, gereksiz enerji tüketimini önledik, sistemlerin efektif çalışmasını sağlayarak yıllık ortalama % 8 daha ez enerji harcayarak tasarruf sağladık.

Belediye hizmet binalarımızda kullanılmakta olan tasarruflu sistem ve ekipmanlar ile düzenli fatura takibi yaparak, aynı zamanda ekiplerimiz tarafından yapılan su kaçak taraması ile kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağladık, su tüketiminde yıllık % 25 oranında tasarruf elde ettik.

Belediyemiz tarafından yapılan yeni hizmet binaların zayıf akım sistemleri ( kamera, yangın alarm, otomasyon vb.) imalatını belediyemizin öz kaynaklarını kullanarak yaptık ve bu sayede birçok alanda tasarruf sağlamış olduk.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Nisan ayında devreye soktuğumuz Asansör Hareketinden Elektrik Enerjisi Üretilmesi’ projesi kapsamında belediye hizmet binasındaki asansörlerden elektrik üreterek, enerji tasarrufunu büyük oranda yükselttik ve bu çalışmayla Türkiye’de ilk kez asansörden elektrik üreten kamu kurumu olduk. Projemiz, asansörün harcadığı enerji miktarını %.25 düşürerek önemli ölçüde tasarruf sağlamıştır.

Komşularımızın Acılarını Paylaşıyoruz

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi İlçe sınırlarımız içinde bulunan Cami, Cemevi ve Kilise olmak üzere tüm ibadethanelerimizin temizliğini yaptık. Komşularımızın ihtiyaçlarına yönelik iftar yemeklerine, mevlitlere ve çeşitli etkinliklere masa, sandalye, çadır, ikram aracı ve çay kazanı desteği verdik. Tüm bu etkinliklere; toplam 149.409 sandalye, 18.072 masa desteği sağladık.

Bu güne kadar vefat eden 3990 komşumuzun cenaze hizmetleri için 3227 araç desteği, 270.85 pide-ayran yardımında bulunduk. Komşularımızın acılarını paylaştık. Kartal’da ikamet eden komşularımızdan cenazesini il dışına götürmek isteyenlere de otobüs ve yol ihtiyaçları konusunda kesintisiz destek olduk, olmaya devam ediyoruz.

Genç, dinamik, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kılavuzluğunda Kartal’ımıza artı değer katacak projelerimize hayat vermek için çalışmalarımız siz değerli komşularımızın desteği ile devam edecek.

Birlik ve beraberlikten güç alan bir toplum oluşturma anlayışı ile başladığımız yolculuğumuzda bizlere katkı sunan herkese gönül dolusu teşekkür ederim.

2021 Proje Hedeflerimiz

· Aydos Kent Ormanı Projemiz ( 1 milyon metrekare. 5 Etapta yapılacak.)

· Hangar Bilişim ve Arge Merkezi

· Neyzen Tevfik Meydanı ve Tren Yolu Alt Geçidi Prestij Meydan Düzenlenmesi

· Eski Kartal Stat Meydanı Projesinin hayata geçirilmesi

· Dragos Su Sporları Merkezi

· Yalı Yunus Topselvi Mahalle Evi

· Yakacık Spor Kompleksi

· Hobi Bahçeleri – Aydos Tarım Parkı

· Gümüşpınar Otopark ve Pazar Alanı