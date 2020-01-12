Kartal Edebiyat Günleri’nde Zülfü Livaneli’ye Onur Ödülü

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ve Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde düzenlenen programlarda, günümüz Türk Edebiyatının en çok okunan yazarları, gerçekleştirdikleri söyleşiler ile geceye damga vurdu. Söyleşilerin sonunda Zülfü Livaneli, ‘Onur Ödülü’nü Başkan Gökhan Yüksel’den aldı.



Kartal Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Kartal Edebiyat Günleri, ikinci gününde de etkinliklerin yapıldığı salonların, hınca hınç dolduğu bir katılımla gerçekleştirildi.

İkinci günün ilk programları, Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde yazar Demet Ekmekçioğlu'nun 'Gizemli Tarih Oyunu İzinde Arkeoloji' ve yazar Ömür Kurt'un 'Oyun İçinde Oyun' adlı söyleşileri ile yapıldı. Yazar Dilek Uyar ve yazar İsmet Yalçın ise ‘Edebiyat ve Gerçeklik' konulu söyleşileri ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sevenlerinin karşısına çıktı. Düzenlenen söyleşide yazarlar; edebiyatın dili, geçmişten günümüze değişimi ve gerçeklik üzerine keyifli bir sunum gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, zengin bir içerikle hazırlanan etkinlik programının akışında, edebiyatseverle bu kez şair-sanatçı Umay Umay ve şair-yazar Serkan Türk buluştu. İkili, ‘Sadece Şiir' adını taşıyan söyleşileri ile katılımcıları, şiirlerin evrenine doğru keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Üç Önemli İsim, Aynı Sahnede

Akşam saatlerinde ise katılımcıların heyecanla beklediği isimlerden şair, yazar, gazeteci, araştırmacı Sunay Akın sahnedeki yerini aldı. Büyüleyici anlatımlarıyla dinleyenleri adeta etkisi altına alan Sunay Akın, Türk ve Dünya Tarihi’nde bilinmeyen kişi ve olayları konu aldığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Tarihten, eski anılardan, oyuncak ve çocuklardan bahseden Akın, salonu dolduran kalabalığı zaman zaman kahkahalara boğdu.

Sunay Akın'ın söyleşisinin ardından bu kez ünlü gazeteci Nebil Özgentürk, Hasan Ali Yücel sahnesindeydi. Ünlü gazeteci 'Zülfü Livaneli Bir Hayat Bir Tutku Bir Adam' adlı belgeseli ile Kartallı seyircisini selamladı. Belgesel sunumunun ardından salonu dolduran edebiyatseverler, tarihi bir söyleşiye şahitlik etti. Planlanan program akışında, farklı saatlerde söyleşileri bulunan Zülfü Livaneli, Sunay Akın ve Nebil Özgentürk, izleyenlere büyük bir sürpriz yaparak kendi programlarının haricinde de okurlarının karşısına birlikte çıktı. Kartal Belediyesi Edebiyat Günleri’ne özel yapılan jest karşısında katılımcılar da sevinçlerini, bu üç önemli ismi, uzun süre ayakta alkışlayarak gösterdi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nden taşan kalabalık, üç ismin birbirleriyle olan anılarını ve kendi hayatlarından kesitleri, büyük bir keyifle dinledi.





Zülfü Livaneli Onur Ödülü’nü, Başkan Gökhan Yüksel’den Aldı

Programın sonunda sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zülfü Livaneli'ye ‘Onur Ödülü’ ve çiçek takdiminde bulunarak “Sevgili Kartallılar, değerli komşularımız, bugün çok özel bir ana şahitlik ediyorsunuz. Bizler Kartal Edebiyat Günleri’ni hazırlarken Kartal’da sanat ve edebiyatı konuşmak istedik. Tabii bunları yaparken de bir onur konuğumuz olmalıydı. Çocukluğumdan bu yana takip ettiğim ve şu an karşısında heyecanlandığım, burada misafir ederek Onur Ödülü’nü kendisine takdim etmekten büyük gurur duyduğum üstat için kocaman alkışlarınızı rica ediyorum. Hem değerli ustalarımız Sunay Bey ve Nebil Bey, hem de seslendiren arkadaşımız Zülfü Livaneli’yi anlatmaya çabaladılar. Çünkü sözlerle bir saate sığdırılamayacak bir değerdir kendisi. Ben bu ödülü, ona verirken bir anlamda da çok duygulanıyorum. Kartal’dan sanat ışığını tekrar doğurduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çizgisinde Sizin Gibi Siyasetçileri Görmek İstiyoruz”

Başkan Gökhan Yüksel’in ardından bir konuşma yapan Zülfü Livaneli ise Başkan Yüksel’e ve izleyenlere teşekkürlerini sunarak “Sevgili Başkana çok teşekkür ederim, gerçekten çok anlamlı bir ödül. Güzel bir kalabalıkla, dostlarımla sanatın ve edebiyatın şu günlerde kalbinin attığı Kartal'dan, kartal şeklindeki bu ödülü almak, Kartallı Kazım'ın memleketinden böyle bir ödül almak çok önemli. Siyasi hayatta size çok ihtiyaç var. Bizim ülke sanatçı bakımından bol ve bereketli bir ülkedir. Sanatçı yetiştirir; ama iyi siyasetçi pek azdır. O bakımdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinde sizin gibi siyasetçileri görmek istiyoruz.” diye konuştu.

Kartal Edebiyat Günleri’nin Pazar günü gerçekleşecek olan program akışı şu şekilde:

12 0cak 2020

12.00 Hüsne Rhea Çiğdem - Müzede Canavar Yokmuş- Kartal Belediyesi Masal Müzesi

13.00 Nalan Çelik, Ali Rıza Gelirli - İnsan Soyunun Edebi Halleri – Hasan Ali Yücel Kültür

Merkezi

14.00 Gülten Dayıoğlu – Nereden Nereye… - Kartal Belediyesi Masal Müzesi

14.00 Onur Caymaz - Söyle Juliet Sana Ne Yaptik – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

15.30 Faruk Duman, Ercan y Yılmaz, Fuat Sevimay – Ada ve Taşra – Hasan Ali Yücel Kültür

Merkezi

17.00 Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş - Şiir, İnsanlık Hali – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

18.30 Mine Söğüt - Korkular ve Gergedanlar – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

20.00 Hakan Günday - Yazarak Düşünmek - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi