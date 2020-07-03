Kartal, tiyatro oyunları ile şenlenecek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “Kartal Belediyesi Yerel Tiyatro Şenliği” adıyla hazırladığı ve ücretsiz gerçekleşecek olan tiyatro etkinliklerinde, vatandaşlar 8 gün boyunca tiyatroya doyacak. 3 Temmuz’da başlayıp 11 Temmuz’a kadar devam edecek olan tiyatro şenliğinde tüm oyunlar, 20.30’da başlayacak.
Tiyatro şenliğinde sahnelenecek oyunlar şöyle;
03 Temmuz Cuma - Marion ile Mehmet
04 Temmuz Cumartesi - Aşk Katili
05 Temmuz Pazar – Ortaya Karışık
06 Temmuz Pazartesi – Hayatın Anlamı Ne?
08 Temmuz Çarşamba – Şimdi Tam Zamanı
09 Temmuz Perşembe – Çanakkale
10 Temmuz Cuma – Kavuklu’nun Hayali
11 Temmuz Cumartesi – Ben Sen O
Etkinlik salonuna sosyal mesafe kuralına göre seyircinin alınacağı tiyatro şenliğinde, görevli personel tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılacak ve oyuna maskesiz seyirci kabul edilmeyecek.
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