Kartal’da 2.Tavla Turnuvası Yapıldı

Kartal Belediyesi tarafından, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Tavla Turnuvası rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Müsabaka kuralarının çekilmesiyle başlayan turnuvaya, 100 yarışmacı katıldı. Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın kazananı, Ümit Atalay isimli yarışmacı oldu.

Mehmet Ali Büklü Parkı'nda düzenlenen turnuvaya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve İmam Aydın, Basın ve Yayın Müdürü Hüseyin Güler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin’in yanı sıra Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu İstanbul İl Başkanı Aydın Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Turnuvanın İlk Hamlesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar'dan

Turnuvanın açılış hamlesini, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar yaptı. Başkan Yardımcısı Adem Uçar yaptığı konuşmada, tüm yarışmacılara başarılar dileyerek, Kartal Belediyesi'nin birbirinden farklı spor etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kıyasıya bir rekabet içinde yaklaşık 4 saat süren müsabakalar, heyecan dolu anlara sahne oldu. Turnuvanın sonunda ise, kazanan Ümit Atalay isimli yarışmacı olurken; 2'nci Murat Tükel ve 3'üncü ise Bülent Elmas oldu.

Dereceye Girenlere Ödül

Turnuvada dereceye girenlere, Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu İstanbul İl Başkanı Aydın Kaya ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin tarafından ödülleri takdim edildi. Turnuvanın kazananlarına madalyanın yanı sıra nakdi ödül de verildi.