Kartal’da Apartman ve Site Yöneticileri Panelde Bir Araya Geldi

Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar’da TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kartal İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen “Apartman ve Site Yöneticiliği Bilgilendirme Paneli” yapıldı. Panel yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kartal Belediyesi’nin de destek verdiği panelde apartman ve site yöneticiliğine dair önemli başlıklar ele alındı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürlerinin katıldığı, Moderatörlüğünü Hasan Ali Taşdemir’in üstlendiği panelde üç oturum düzenlendi.

İlk oturumda, Av. Tuğçe Pires “Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Ortak Yaşam Alanları” konusunu ele aldı. Kat mülkiyeti ve yöneticilerin hukuki sorumluluklarına dair önemli bilgiler paylaşıldı. İkinci oturumda MMO İstanbul Şubesi Yangın Güvenliği Komisyonu Üyesi Osman Grant, “Binalarda ve Sitelerde Yangın Güvenliği” başlıklı sunumunda yangına karşı alınması gereken önlemleri ve yasal yükümlülükleri katılımcılarla paylaştı. Son oturumda ise MMO İstanbul Şubesi Asansör Kontrol Birimi Sorumlusu Deniz Saygın, “Binalarda Asansör Kontrol ve Bakımları” üzerine bilgilendirme yaptı. Asansörlerin düzenli bakım ve kontrolünün önemi vurgulandı.

Katılımcılar, apartman ve site yöneticiliğinde karşılaşılan sorunlara yönelik pratik ve yasal çözümlerle donatılmış olarak bilgilendirme panelinden ayrıldı. Panel, ‘Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü’ sloganıyla teknik bilgi ve kamu yararını bir araya getirerek önemli bir farkındalık yarattı.