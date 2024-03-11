Kartal’da hafta sonu tiyatro rüzgarı esti

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mart ayı kültür etkinlikleri kapsamında hafta sonu tiyatro rüzgarı esti.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kartal Belediyesi Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nde ‘Benimle Çıkar Mısın’ tiyatro oyunu sergilenirken, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ise ‘İki Efendinin Uşağı’ adlı oyun tiyatro severlerle buluştu. Her iki oyuna da izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nde ‘Benimle Çıkar Mısın’ Oyunu Tiyatroseverler İle Buluştu

Kartal Belediyesi Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nde Aziz Er’in yazdığı ve Bülent Gülbahar’ın yönettiği ‘Benimle çıkar mısın?’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Pandemi sürecinde yakalandığı “agorafobi” nedeni ile evden çıkamayan genç reklam yazarı Peri’nin arızalanan banyo tesisatı için çağırdığı şipşak tesisatçı Hayatı ile aralarında geçen olayları anlatan tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Tek perdelik olarak sahnelenen oyunun sonunda oyunculara çiçek takdim edildi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde ‘İki Efendinin Uşağı’ sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği bir diğer oyun ise Merve Küpeli’nin yönettiği ‘İki Efendinin Uşağı’ adlı tiyatro oyunu oldu. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen tek perdelik oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro severlerin büyük beğeniyle izlediği oyunun sonunda Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gamze Yavuzer, sanatçılara teşekkür ederek çiçek taktim etti.

Oyunun konusu ise şöyle; Pantolone kızını, Dottore'nin oğlu Silvio ile evlendirmeye karar vermiştir. Bunun için evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır. Ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü öğrendikleri Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır.