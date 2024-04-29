Kartal'da kültür sanatın yeni adresi: ''Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi''

Kartal’ın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunması amacıyla projelendirilen ve geçtiğimiz haftalarda görkemli bir organizasyon ile açılışı gerçekleştirilen Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi; kültürel ve sanatsal etkinliklerin yeni merkezi haline geldi. Hafta sonlarını tiyatro ile değerlendirmek isteyen Kartallı vatandaşlar, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’ni tercih etti.

Açıldığı günden bu yana konser, tiyatro, konferans, eğitim seminerleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, bu hafta sonu Kartallı tiyatro seyircisini “İki Efendinin Uşağı” adlı tiyatro oyunu ile buluşturdu.

Carlo Goldoni’nin yazdığı, Türkçeye uyarlanarak Merve Küpeli’nin yönetmenliğini yaptığı, toplumsal sınıf farklılıklarını ve kimlik karmaşalarını ele alan tek perdelik oyun, tiyatro severlerin büyük beğenisini topladı.

Kılık değiştirmeler, yanlış anlamalar, sürprizler ve komik çatışmalarla izleyenlere eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşatan oyunun sonunda, oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Oyunun konusu;

Oyun Pantolone kızını, Dottore'nin oğlu Silvio ile evlendirmeye karar vermiştir. Bunun için evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine âşıktır. Ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü öğrendikleri Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır.

Oyunun sonunda vatandaşlar; tiyatro salonuyla, gençlere ücretsiz bir şekilde hizmet veren destek eğitim kursuyla, Kartal’ın en büyük kütüphanesiyle sanat akademisi, kadın emeği gelişim ve üretim kursları, taziye evi ve daha birçok özellikleri ile Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’ni çok sevdiklerini dile getirdi.

Özellikle kültürel ve sanatsal etkinlikler için her fırsatta kültür merkezinin yolunu tuttuklarını söyleyen vatandaşlar, uzun yıllardır bekledikleri ve 3 mahallenin ihtiyacına göre tasarlanan yeni kültür merkezi için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.