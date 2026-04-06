Kartal’da Türkü Rüzgârı: Vedat Gündoğdu Gönülleri Fethetti

Kartal Belediyesi’nin Nisan ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlar, büyük bir halk müziği konserine sahne oldu. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Vedat Gündoğdu sahne alarak Kartallı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Geleneksel motifleri modern bir yorumla buluşturan halk müziği sanatçısı Vedat Gündoğdu, repertuvarında kendi bestelerine de geniş yer verdi. Salonun tamamen dolduğu ve yoğun ilginin olduğu gecede, sanatçının seslendirdiği eserlere dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ve duygu dolu anların yaşandığı konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Konsere; Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Düzgün Çapar, KARTURSAŞ Genel Müdürü Yaşar Tan ve Topselvi Mahalle Muhtarı Ali Haydar Singün’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen katılan Çapar, Başkan Yüksel’in selamlarını ileterek Kartal’da sanatın her branşını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Gecenin sonunda, sergilediği performansla büyük beğeni toplayan sanatçı Vedat Gündoğdu’ya teşekkür edildi. Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Düzgün Çapar ve KARTURSAŞ Genel Müdürü Yaşar Tan tarafından sanatçıya günün anısına Kartal’ın simgesi olan heykelcik takdim edildi.