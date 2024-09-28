Kartal'ın geleceği mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda şekillenecek

Kartal Belediyesi’nin, 2024-2029 Stratejik Plan çerçevesinde Kartal’ın 20 mahallesinde gerçekleştirdiği ‘Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşmaları’nın sonuncusu Atalar Mahallesi’nde yapıldı.

Mahalle sakinlerinin Kartal’ın geleceğine dair önerilerini dinlemek ve beş yıllık yol haritasını birlikte şekillendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in liderliğinde 2019 yılında başlatılan ve diğer belediyelere de örnek teşkil eden bu buluşmaların sonuncusu Atalar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Başkan Gökhan Yüksel’e, bu anlamlı buluşmada Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri eşlik etti. Kartal’ın 20 mahallesini kapsayan bu toplantılar, 2024-2029 stratejik planının temel taşlarını halkla birlikte atılmasını hedefliyor.

Etkinliğin dikkat çeken unsurlarından biri, vatandaşların sorularını iletmeden önce, büyük bir ekranda paylaşılan QR kod ile Kartal Belediyesi’nin hizmetlerine dair kısa bir ankete katılmaları oldu. Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi’nin yönettiği oturumda, bu dijital anket ile belediye hizmetlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Mahalle sakinleri, anketin ardından mikrofonu devralarak Başkan Gökhan Yüksel’e doğrudan sorularını iletme fırsatı buldu. Her yaştan ve farklı kesimlerden mahalleliler, görüşlerini özgürce dile getirirken, Başkan Yüksel de yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşların sorularını dinleyen Yüksel, sorulara detaylı yanıtlar vererek halkı bilgilendirdi.

Başkan Gökhan Yüksel, mahallelinin taleplerini dikkatle dinlerken, toplantının kayıt altına alınması ise ilerleyen süreçte dile getirilen öneri ve sorunların çözümünde etkin bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacak. Kartal Belediyesi’nin mahalle halkıyla birebir temas kurduğu bu toplantılar, şeffaf belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak öne çıkarken, vatandaşların da yerel yönetime katılımını artırmayı hedefliyor.