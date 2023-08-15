Kartallı Kadınların El Emeği Sergisi Açılıyor

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kartallı kadınların el emeği göz nuru eserleri düzenlenecek olan sergide yerini alacak. 16-18 Ağustos tarihlerinde Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda yapılacak olan sergide kadınların emek verdiği birbirinden değerli eserler sergilenecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan serginin açılışı 16 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kadınların el emeğinin yer aldığı serginin açılışında trio dinletisi ve kokteyl de düzenlenecek. Kadın Emeği Sergisi 3 gün boyunca Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda açık kalacak.