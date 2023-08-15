  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartallı Kadınların El Emeği Sergisi Açılıyor

Kartallı Kadınların El Emeği Sergisi Açılıyor

Kartallı Kadınların El Emeği Sergisi Açılıyor
Güncelleme:

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kartallı kadınların el emeği göz nuru eserleri düzenlenecek olan sergide yerini alacak. 16-18 Ağustos tarihlerinde Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda yapılacak olan sergide kadınların emek verdiği birbirinden değerli eserler sergilenecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan serginin açılışı 16 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kadınların el emeğinin yer aldığı serginin açılışında trio dinletisi ve kokteyl de düzenlenecek. Kadın Emeği Sergisi 3 gün boyunca Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda açık kalacak. 

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor! Benzine dev zam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı
NASA açıkladı: Temmuz'da 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Kargo aracı trafiği birbirine kattı
ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti
101 yaşındaki doktordan uzun yaşamın sırları! Asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
Bir il eve hapsoldu: En işlek caddeler bile bomboş kaldı
İtalya bu vahşeti konuşuyor: Genç kadının katili Türk çıktı
Bozcaada'da skandal iddia: Belediye tatilcileri haraca bağladı
Kulis: İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları ortaya çıktı