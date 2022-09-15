Kaymakam Göze’den Çaycuma Belediyesi'ne iade-i ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Çaycuma Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze, Çaycuma Belediyesine iade-i ziyarette bulundu. Göze Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, daire amirleri ve bazı belediye meclis üyelerince kapıda karşılandı.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çaycuma Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze, Çaycuma Belediyesine iade-i ziyarette bulundu. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, bazı belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve belediye personeli ile belediyenin kapısında karşıladığı Kaymakam Göze’ye bir buket çiçek de sundu. Daha sonra konuğunu Belediye Meclis Salonu’na çıkaran Başkan Kantarcı, burada, Çaycuma ve belediyenin hizmetlerinin tanıtımıyla bölgenin gelişimi için kendilerince oluşturulan talep ve önerilerden oluşan bir sunum yaptı.

KANTARCI: “SALTUKOVA KÖPRÜSÜ’NDEN ÇAYCUMA’YA KADAR OLAN BÖLGENİN TARIM ALANI NİTELİĞİNİ KORUNSUN”

Çaycuma’yı çağdaş kentçiliğin gereklerine göre baştan sona yenileyerek çağdaş bir kent haline getirdiklerini söyleyen Başkan Kantarcı, ufuk açıcı, ülkeye örnek birçok projeye imza attıklarını da ifade etti. Çaycuma Belediyesinin başta imar uygulamaları ve kentsel altyapı olmak üzere Filyos Vadisi Projesi ile oluşabilecek nüfus hareketlerine karşı tüm hazırlıkları yaptığını da söyleyen Başkan Kantarcı, proje kapsamında doğayı tahrip edecek kimi yatırımların bulunmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Kantarcı, sunumunda, Saltukova Köprüsü’nden Bakacakkadı’ya kadar olan bölgenin tarım alanı niteliğinin korunması gerektiğini de bildirdi.

GÖZE: “TÜRKİYE’NİN GÖZÜ KULAĞI BU BÖLGEDE OLACAK”

Daha sonra söz alan Kaymakam Mehmet Göze, Musa Işın’ın kaymakamlığı zamanında, yaklaşık 9 yıl önce Çaycuma’ya geldiğini, aradan geçen sürede ilçenin yaşadığı değişimin memnuniyet verici olduğunu söyledi. İlçenin Türkiye için çok önemli bir bölge haline geldiğini de söyleyen Göze, “Çaycuma’ya baktığımızda Sayın Başkanımızın da dediği gibi çevre illere yakınlığı, tarihi geçmişi, doğası ile birlikte bir ağırlık merkezi oluşturuyor. Geleceğin de bir merkezi olabilecek niteliklere sahip. Yapılan çalışmaları gördüğümüzde, çok kısa süre içinde, sadece Çaycuma değil, Çaycuma vesilesi ile Zonguldak, hatta bölge önemli bir merkez olacak. Bu kanaat bende hasıl oldu. Hatta kanaat değil aşikâr bir durum bu. Dilek ve temenni değil, yakın gelecekte hepimizin görebileceği şeyler. Türkiye’nin gözü kulağı bu bölgede olacaktır.” dedi.

GÖZE: “ÇAYCUMA NE KADAR İYİ BİR NOKTAYA GELİRSE BİZİM İÇİN ÖVÜNÇ KAYNAĞIDIR”

Endüstri doğa ilişkisinde kantarın topuzunun hep doğadan yana olması gerektiğini de söyleyen Kaymakam Göze konuşmasının son bölümünde, “Ümit ediyorum ki, her şey düşündüğümüz gibi olur, bu doğal güzellikler, doğal kaynaklar buraya güzellikler getirir, daha iyi bir noktaya taşır. İnsanımız için iş olur, aş olur. Buranın refah seviyesinin yükselmesine vesile olur. Buranın gelişimine, ileride kontrollü bir şekilde daha yaşanılabilir bir şekilde büyümesine vesile olur. Çaycuma ne kadar iyi bir noktaya gelirse bizim için övünç kaynağı olur. Partisinin ya da yöneticisinin kim olduğu, kimin getirdiği benim çok takıldığım bir şey değil. Benim, Çaycuma’nın, mümkün mertebe daha iyi bir noktaya gelebilmesi için elimden gelen neyse yapmaya gayret edeceğimizi bilmenizi isterim” diyerek tamamladı.

BELEDİYE HİZMET BİNASININ ÜSTÜNDEN ÇAYCUMA’YI TANITTI

Son sözü alan Başkan Kantarcı, “Gördüğünüz gibi dünyayı görmüş ve iyi yetişmiş olduğunu sizin de fark ettiğiniz Kaymakamımızla inşallah hep beraber, güzel çalışmalar yaparak memleketimize faydalı oluruz. Ben kendisine hem teşekkür ediyorum, hem de önümüzdeki dönemde başarılar diliyorum. Sizlere de bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Sayı Kaymakamıma tekrar ilçemize hoş geldiniz diyorum” diyerek toplantıyı bitirdi. Daha sonra Kaymakam Göze ile makamında baş başa bir süre görüşen Başkan Kantarcı yeni hizmet binasının üzerine çıkardığı konuğuna Çaycuma’yı da tanıttı. Ziyaret belediye binasının çeşitli birimlerinin gezilmesinin ardından sona erdi.