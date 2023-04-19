Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karlı kayın ormanı" türküsünü seslendirdi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta "Gençler ve Geleceğin Siyaseti" adlı bir söyleşiye katıldı.

Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Beşiktaş Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile türkü söyledi.

Rıza Akpolat yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"13. Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel ile birlikte Beşiktaş'ta "Gençler ve Geleceğin Siyaseti" adlı bir söyleşi düzenledik.

Bu söyleşide, gençlerimizi dinleyerek onların sorunlarını anlamaya ve gelecekteki seçimlere nasıl hazırlanabileceklerini tartışmaya odaklandık. Genel Başkanımız, gençlerimizin sorularını yanıtladı ve onların politik hayata katılımı ve siyasi fikirlerinin önemini vurguladı. Ayrıca, gençlerimizin yaşadığı sorunların çözümüne odaklanmak için yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağımızı belirttik. Biraz da türkü söyledik.

Belediye Başkanı olarak, gençlerimizin ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamak için bu tür söyleşilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, gençlerimizin seslerini duymaya ve ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edeceğiz."