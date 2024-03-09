Kızılay'da karanfil dağıtan Mansur Yavaş'a destek: ''Böyle dürüstü bir daha gelmez''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Başkentli kadınlara karanfil dağıttı. Halk, Yavaş’a desteğini “Sizinle gurur duyuyoruz böyle dürüst olanı bir daha gelmez. Lütfen bizi bırakmayın” sözleriyle ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş bir yandan 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da halkla buluşmaya devam ediyor.

Mansur Yavaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ankara’nın sokaklarında kadınlarla bir araya geldi ve karanfil dağıttı.

EŞİ NURSEN YAVAŞ DA EŞLİK ETTİ

Sıhhiye Orduevi önünden başlayarak Atatürk Bulvarı’ndan Güvenpark istikametine doğru yürüyen Yavaş’a eşi Nursen Yavaş da eşlik etti. Eşi ile birlikte Başkentli kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Yavaş, otobüs duraklarında bulunan kadınları da unutmadı.

Yavaş, Atatürk Bulvarı’nda yer alan mağaza ve kafelere girerek kadın çalışanların da gününü kutladı.

ATATÜRK BULVARI ŞÖLEN ALANINA DÖNDÜ

Yavaş’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına sokak müzisyenlerinin de eşlik etmesiyle Atatürk Bulvarı’nda renkli görüntüler oluştu.

Sadece kadınların değil 7’den 70’e tüm halkın yoğun ilgi gösterdiği Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi de kırmadı.

HALKTAN YAVAŞ’A “BÖYLE DÜRÜSTÜ BİR DAHA GELMEZ”

Yerel seçimlerde Yavaş’a başarılar dileyen halk nazik hareketi için kendisine teşekkür ederken, desteğini de “Sizi çok seviyoruz. Kalbimiz sizinle. Sizinle gurur duyuyoruz böyle dürüst olanı bir daha gelmez. Lütfen bizi bırakmayın” sözleriyle ifade etti.