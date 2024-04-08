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Konyaaltı bayrama hazır

Konyaaltı bayrama hazır
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Konyaaltı Belediyesi bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe sakinlerinin ve bölgeye tatile gelen vatandaşların huzurlu ve rahat bir bayram geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi 9 günlük bayram süresince ilçe halkının rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. Bayram süresince Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan personelin yanı sıra Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Halk Masa personeli dönüşümlü olarak görevde olacak. Öte yandan zabıta ekipleri, bayram öncesi özellikle açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren iş yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe halkının ve bölgeye tatil için gelen vatandaşların huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmeleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Başkan Kotan, “Konyaaltı Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle bayrama hazırız. Çalışma arkadaşlarım, nöbet usulü bayram süresince görevde olacaklar. Halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına açık yiyecek ve içecek satışı yapan iş yerlerinde denetimlerimizi bugünlerde artırdık. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz de çevre sağlığı adına düzenli olarak çöp toplama işine devam edecek. Sizleri daha temiz ve daha güzel bir Konyaaltı’yla buluşturmak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Herkese şimdiden mutlu ve huzurlu bir bayram dilerim” diye konuştu.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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