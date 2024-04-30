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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan 1 Mayıs mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan 1 Mayıs mesajı
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İşçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Emekçilerimizin her birinin alın teri toplumumuzu bir adım daha ileriye taşımaktadır. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın emeğin mücadelesi'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İşçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Başkan Kotan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“En yüce değer olan emeğin, alın terinin ve üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Unutmayalım ki, emekçilerimizin her birinin bir damla teri, toplumumuzu bir adım daha ileriye taşımaktadır. Bu vesileyle, ilçemizin her köşesinde emek veren, sabahın erken saatlerinde işine koşan, ekmeğini alın teriyle kazanan tüm işçilerin bayramını kutluyorum. Hep birlikte daha güzel, daha adil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emeğin mücadelesi.”

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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