  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Güncelleme:

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, tüm Antalyalıların ve Konyaaltılıların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kotan, ''Ramazan Bayramı’nın size, ailenize mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramı ile birlikte ülkemize bahar da geldi. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olduğunu dile getiren Başkan Kotan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Antalyalılar, Sevgili Konyaaltılılar. Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği günlerdir. Sevgi ve saygının arttığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştirici simgeleridir. Ramazan Bayramı ile birlikte ülkemize de bahar geldi. Yerel seçim sonuçları ile 31 Mart’ta ülkemizde bahar coşkusu hâkim oldu. Sizlerin değerli desteğiyle, Antalya’nın en güzel ilçelerinden olan Konyaaltı’mızın yerel yönetimini kazandık. İlçemizi önümüzdeki beş yıl boyunca, hep birlikte yönetmek için yola çıktık. Bizler, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlattığı yolda yürüyen gençler olarak, Ata’mızın ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı sürdürürken, Konyaaltı’mızda önceliğimiz huzur olacak. Huzuru, Konyaaltı’nda hep birlikte yaşayacağız. Ramazan Bayramı’nızı bu duygularla kutluyor; aileniz ve sevdiklerinizle bir arada olacağınız ve sağlıkla geçireceğiniz nice mutlu bayramlar diliyorum.”

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanlar sebebini açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanlar sebebini açıkladı Bakan açıkladı: Trafikte 24 saatlik yasak kararı Bakan açıkladı: Trafikte 24 saatlik yasak kararı Sakarya'da aile faciası: Baba ve üvey annesini öldürdü, kardeşi de onu öldürdü Sakarya'da aile faciası: Baba ve üvey annesini öldürdü, kardeşi de onu öldürdü Bahçeli'den Akşener'e ''kararından vazgeç'' çağrısı Bahçeli'den Akşener'e ''kararından vazgeç'' çağrısı ODTÜ'den büyük deney: Dünyada bir ilk olacak ODTÜ'den büyük deney: Dünyada bir ilk olacak Vicdansız hırsızlar hastaneyi elektriksiz bıraktı Vicdansız hırsızlar hastaneyi elektriksiz bıraktı İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü İstanbul'da bayram sakinliği: Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi Ayasofya bayram sabahında doldu taştı Ayasofya bayram sabahında doldu taştı Otomobil piyasası karışacak: 249 bin TL'lik SUV Türkiye'ye geliyor Otomobil piyasası karışacak: 249 bin TL'lik SUV Türkiye'ye geliyor