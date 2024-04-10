Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, tüm Antalyalıların ve Konyaaltılıların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kotan, ''Ramazan Bayramı’nın size, ailenize mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramı ile birlikte ülkemize bahar da geldi. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun'' dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olduğunu dile getiren Başkan Kotan mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Sevgili Antalyalılar, Sevgili Konyaaltılılar. Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği günlerdir. Sevgi ve saygının arttığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştirici simgeleridir. Ramazan Bayramı ile birlikte ülkemize de bahar geldi. Yerel seçim sonuçları ile 31 Mart’ta ülkemizde bahar coşkusu hâkim oldu. Sizlerin değerli desteğiyle, Antalya’nın en güzel ilçelerinden olan Konyaaltı’mızın yerel yönetimini kazandık. İlçemizi önümüzdeki beş yıl boyunca, hep birlikte yönetmek için yola çıktık. Bizler, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlattığı yolda yürüyen gençler olarak, Ata’mızın ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı sürdürürken, Konyaaltı’mızda önceliğimiz huzur olacak. Huzuru, Konyaaltı’nda hep birlikte yaşayacağız. Ramazan Bayramı’nızı bu duygularla kutluyor; aileniz ve sevdiklerinizle bir arada olacağınız ve sağlıkla geçireceğiniz nice mutlu bayramlar diliyorum.”