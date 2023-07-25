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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Muharrem orucu lokmasına katıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Muharrem orucu lokmasına katıldı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem ayı dolayısıyla Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği’nde düzenlenen oruç açma yemeğine katıldı. Esen, “Lokmamızı paylaştığımız bu ayda tutulan oruçların Hak katında kabul olmasını diliyorum” dedi. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği’nde düzenlenen oruç açma lokmasına katıldı. Dualar eşliğinde açılan oruçlar, Kerbela Şehitlerine adandı. Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi ve çok sayıda bölge sakini de yemeğe katıldı. Yemek dağıtımına yardım eden Başkan Esen, “Kerbela, insanlık tarihinin en acı ve unutulmaz yaralarından biridir. Zulme karşı direnmenin ve koşullar ne olursa olsun mazlumların yanında olmanın simgesidir. Bugün burada hala aynı acıyı hissediyoruz. Ama aynı zamanda o direnme ruhunu da içimizde hissediyoruz. Muharrem ayında tutulan Matem Oruçlarının ve yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. 

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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