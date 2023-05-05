Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen sözünü tuttu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olan belediye çalışanlarına verdiği sözü yerine getirerek, 17 milyon 705 bin 404 lira tutarındaki ikramiyeyi bugün itibariyle emekli personelin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yetkili sendika ile yapılan ek protokol ile belediye çalışanlarının maaşlarına yansıyan sosyal yardımlarda yüzde yüze varan iyileştirmeler yapan Konyaaltı Belediyesi, EYT düzenlemesi ile emekli olan personelin de yüzünü güldürdü. Emekli olan personel için düzenlenen plaket töreninde emekli maaşları bağlanmadan önce emekli ikramiyelerini hesaplarına yatıracaklarıyla ilgili verdiği sözü hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Emekli olan kardeşlerimize plaket töreninde verdiğimiz sözü tutarak bugünden itibaren 17 milyon 705 bin 404 lira tutarındaki emekli ikramiyelerini hesaplarına yatırmaya başlıyoruz’’ dedi.

ESEN’DEN EMEK VURGUSU

‘Dünyayı güzelleştiren sermaye sahiplerinin sermayeleri değil, emekçilerin emeğidir’ sözünü yineleyen Başkan Esen, “Emekli olan kardeşlerimize yeni yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Emekli olana dek, belediye adına yaptıkları fedakar çalışmalar için de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emekli ikramiyelerini aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar’’ şeklinde konuştu.