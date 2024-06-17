''Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim'' diyen Oktay Kaynarca'nın ödülü geri istendi

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca yaptığı "Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" açıklamasının ardından tartışılmaya devam ediyor.

Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programında yaptığı "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" açıklamasıyla gündemde...

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, Kaynarca'ya yönelik olarak "Kimsenin tanımadığı vasat biri iken dizi ile şöhret ve paraya kavuşmuş, şimdi de 'Türkiyeli' modasına uymuş, utanmadan konuşuyor. Türk milletinin sağladığı imkanlar gözüne dizine dursun" dedi. Adem Enes adlı bir sosyal medya kullanıcısı ise Kaynarca'nın ödül aldığı anları paylaşarak, "Oktay Kaynarca, 3 Mayıs günü sana Altın Bozkurt Ödülü vermiştik. O ödülü iade etmeni istiyoruz" dedi.

Oktay Kaynarca, bu eleştirilere sert yanıt verdi. "Eli sopalı, ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar, okumak sizin işiniz değil. Bilginiz olmadan saldırmayı seçersiniz. Belki olur da merak edersiniz diye tavsiye ediyorum, okuyun" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Milliyetçiliği sadece kendi bildiği gibi savunanlara ithafen; anlamazsanız yapımcılığını yaptığım 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin ilk bölümünü seyredin."

"TÜRKİYELİYİM, EVET TÜRKÜM"

Kaynarca, “'Ben bölge milliyetçiliğini sevmem, ülke milliyetçiliğini severim. Şuralıyım buralıyım klişelerinden hoşlanmam, her yerden adam çıkar, dolayısıyla ben Türkiyeliyim' cümlemi eğip büküp saldıran değnekçilere cevaben; iki kitap okumamış tatlı su milliyetçilerinin dolmuşlarına binmeden çook önce bu nöbeti tutuyorduk, hâlâ da tutuyoruz. Evet, Türkiyeliyim ve Türk olmaktan her daim gurur duydum. Evet, Türkiyeliyim, evet Türküm" dedi.

Kaynarca, "Türkiyeliyim demek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demektir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, evet Türkiyeliyim, evet Türküm. 'Türkiyeliyim' kavramını eğip bükerek insanları ötekileştirmek ve hain ilan etmek, sadece içi boş insanların işidir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel'e yönelik eleştirilerde bulunan Kaynarca, "Bir partinin Genel Başkan Yardımcısı, yalandan galeyana gelip hakkımda konuşmuş. Oysa ki kimlik açılımında da o partinin kurucusu olduğu yazılı. Keşke beni biraz araştırıp nerede nasıl durduğumu sorsaydın" dedi.

Oktay Kaynarca: ''Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim''

Oyuncu Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programındaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynarca'nın, "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Ünlü oyuncu programda "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" sözlerini kullandı.

Kaynarca'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; "Oktay Kaynarca" ismi de X'e "En Çok Konuşulanlar" listesine girdi.