Konyaaltı Belediyesi iki noktada yılbaşı çarşısı kurdu

Konyaaltı Belediyesi’nin her yıl farklı noktalarda kurduğu ve el emeği ürünlerin sergilendiği Yılbaşı Çarşısı, bu yıl HayatPark ve Kadın Emek Pazarı içerisinde kuruldu. Hem çocuk hem de yetişkinler için binlerce ürünün yer aldığı dükkanlar yoğun ilgi görüyor.

Konyaaltı Belediyesi, yeni yıla özel yılbaşı çarşısı kurdu. Geçtiğimiz yıl belediye hizmet binası önünde kurulan çarşı, bu yıl HayatPark’ta kuruldu. Çarşıda, hem çocuk hem de yetişkinler için birbirinden renkli binlerce el emeği ürün satışa sunuldu. Takı, seramik, tekstil, oyuncak ve yılbaşına özel çeşitli ürünlerin yer aldığı stantlar gün boyu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. HayatPark’ta kurulan çarşının yanı sıra, Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi yanında yer alan Kadın Emek Pazarı içerisinde de emekçi kadınların yeni yıla özel hazırladığı ürünler beğeni topluyor.

7 OCAK’A KADAR AÇIK KALACAK

Yılbaşı çarşısını ziyaret eden vatandaşlar ise birbirinden renkli el emeği ürünleri bir arada bulabildikleri için memnun kaldı. Konyaaltı Belediyesi’nin ücretsiz seramik kursunda öğrenci olduğunu aktaran Zeynep Ercan, ‘‘Standımdaki ürünleri bu eğitimlerde öğrendiklerimle ortaya çıkardım ve burada kazanca dönüştürüyorum. Bizlere böyle bir imkan sundukları için Konyaaltı Belediyesi’ne ve Başkan Semih Esen’e çok teşekkür ederim’’ dedi. HayatPark içerisinde yer alan çarşı, 7 Ocak tarihine kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık kalacak.