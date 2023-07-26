Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nden Üniversiteye

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin 14 öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, her yıl devlet konservatuvarları ve güzel sanatlar lisesi sınavlarına hazırlanan öğrencileri bünyesine alarak eğitim veriyor. Geçtiğimiz dönem uluslararası başarı sağlayan Müzik Akademisi, bu yıl 14 öğrenci Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanırken bir öğrenci ise Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavını kazandı.

“DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye’nin şartlarında bu tür eğitimlere ulaşmanın çok zor olduğunu, belediye olarak gençlere destek vermeye devam edeceklerini kaydederek, “Öğrencilerimiz yıl boyunca gerekli eğitimlerini uzman kişiler tarafından alıyor. Müzik akademimiz bünyesinde sınavlara hazırlıyoruz. İnsanların hayallerine giden bu yolda katkımızın olması bizi çok mutlu ediyor. Gençlerin bu tür başarılara imza atması beni çok gururlandırdı. Buradan başarı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.