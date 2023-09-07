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Konyaaltı Belediyesi Personeline AB Proje Eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Personeline AB Proje Eğitimi
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Konyaaltı Belediyesi belediye personeline yaptığı hizmet içi eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Belediye personeline şimdi de Avrupa Birliği Proje Dönüşüm eğitimi verildi. İlçedeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik hazırlanan projelerden bazıları hayata geçirilecek.

Konyaaltı Belediyesi ilçede yaşam kalitesini artırmak ve yeni projeler üretmek adına çalışmalarına devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Proje Servisi koordinesinde Ahmet Tunç Eğitim Seminer Salonu’nda belediye personeline Avrupa Birliği Proje Dönüşüm eğitimi verildi.

KARBON SALINIMI AZALTILMASI

Toplamda 30 belediye personelinin katıldığı eğitimde, ilçedeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik AB projelerinin nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu AB İşleri Uzmanı Selman Çetin tarafından verilen 3 günlük eğitimde ilçe adına ekolojik turizmden karbon salınımını azaltmaya kadar çok sayıda yeni proje üretildi. Eğitim kapsamında belediye personeli hazırladıkları projeleri sunarak, projelerin ilçeye olan katkısı hakkında bilgi verdi. Eğitim sonunda belediye personeline sertifika takdim edildi. Eğitimde gerçekleştirilen projelerden bazılarının hayata geçirilmesi için Proje Servisi koordinesindeki proje ekiplerinin çalışmalara başladığı belirtildi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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