Konyaaltı Belediyesi'nde 30 yıllık acının sergisi

Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde Madımak Katliamı’nın 30’uncu yılı dolayısıyla düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapılırken, sergiye katılan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle hazırlanan ve Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Madımak Katliamı’nın 30’uncu yılı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen sergide, katliamın yapıldığı döneme ait fotoğraflar yer aldı. Fotoğrafları tek tek inceleyen vatandaşlar, hüzünlü anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hâkim olamadı. Aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı katliamda yaşamını yitiren 35 yazar, ozan ve düşünürün fotoğrafında, ‘onurumuz’ vurgusu dikkat çekti. Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Madımak Katliamı’nın, ülke tarihinin en yakın döneminde yaşanan utanç verici, büyük bir katliam olduğunu söyledi. 35 kıymetli insanın canına vahşice kıyıldığını ifade eden Bostan, “Keşke böyle bir katliam yaşanmasaydı ve biz de böyle bir sergi düzenlememiş olsaydık. Her yıl 2 Temmuz’da aynı acıyı yaşıyoruz. Şu an aramızda kendi akrabasını yitiren bir kardeşimiz de var. Dolayısıyla yaşanan bu acıyı sadece akrabamız veya tanıdıklarımız var diye değil aslında. Orada katledilen herkes bizim canımızdı” dedi.