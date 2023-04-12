Konyaaltı Belediyesi'nden sahiplenene akvaryum turu hediye ediyor

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon merkezinden kedi veya köpek sahiplenen vatandaşların, Antalya Aquarium’u ücretsiz ziyaret etme fırsatı sunuyor.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Aquarium’un yaptığı iş birliği ile rehabilitasyon merkezinden hayvan sahiplenen vatandaşlar, akvaryumu ücretsiz gezebilecek. 1 Mart-30 Nisan tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinden hayvan sahiplenen vatandaşlar, ‘barınak kayıt belgesi’ veya ‘hayvan pasaportu’’nu Antalya Aquarium’a beyan ederek akvaryumu gezmek için iki kişilik davetiye alabilecek. Geriye dönük hayvan sahiplenen vatandaşların da yararlanması için başlangıç tarihinin 1 Mart olarak belirlendiği bildirildi. Öte yandan Konyaaltı Belediyesi, uzun zamandır hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekmek için sık sık ‘Satın alma, sahiplen’ sloganlarıyla duyurular yapmayı sürdürüyor. Antalya Aquarium ile yapılan iş birliğinin hem özendirici hem de ödüllendirme niteliği taşıdığına değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hayvan sahiplenen yurttaşlarımız zaten bunu gönüllü olarak yapıyor. Biz de onlara küçük bir hediye olması açısından böyle bir iş birliği yaptık” şeklinde konuştu.