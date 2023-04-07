Konyaaltı Belediyesi’nin ek protokolü işçinin yüzünü güldürdü

Konyaaltı Belediyesi’nin Belediye İş ve Güvenlik İş Sendikaları ile yaptığı ek sözleşme ile belediye iştiraki şirketlerde çalışan personel ve özel güvenlik görevlilerine ödenen sosyal yardımlara yüzde 100’e varan oranlarda zam yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi, belediye iştiraki şirketlerde çalışan personel ve özel güvenlik görevlilerinin yol, yemek, yakacak ve çocuk yardımı gibi fiili hizmet primlerinde yüzde 100’e varan iyileştirmeler yaptı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in Belediye İş ve Güvenlik İş sendikaları yetkilileri ile yaptığı zam görüşmeleri, imzaların atılmasıyla sona erdi. Yapılan görüşmelerde, belediye iştiraki şirketlerde çalışan personelin fiili hizmet primlerinde (yol, yakacak ve çocuk parası) asgari ücrete yapılan yüzde 54 zam oranında artış yapılırken, yemek ücretlerine ise yüzde 100 oranında zam yapıldı. Ayrıca, gece vardiyasında çalışan özel güvenlik personelinin de yemek ücretine yüzde 33 oranında iyileştirme yapıldı.

OPERATÖR VE KAMYON ŞOFÖRLERİNE DESTEK

Sendika yöneticileri ile yapılan görüşmelerde şirket personeli ve özel güvenlik görevlilerin yanı sıra iş makinesi operatörleri ve kamyon şoförlerinin maaşlarına da 2 bin ile 2 bin 500 lira ücret desteği kararı alındı. İmza töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Belediye İş ve Güvenlik İş sendikalarının yöneticileriyle bir süredir devam eden görüşmeleri ek protokol imzalayarak güzel sonlandırdıklarını söyledi. Belediye bütçesinin izin verdiği ölçüde çalışanlar için ellerinden gelen desteği sağladıklarını aktaran Başkan Esen, ‘’İmkanlarımız ölçüsünde maksimum düzeyde iyileştirme yaptık. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dünyayı güzelleştiren, sermaye sahiplerinin sermayesi değil, emekçilerin emeğidir’’ dedi.