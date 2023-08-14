Konyaaltı'nda atıl kitaplar Türkiye derecesi getirdi

Konyaaltı Belediyesi’nin “Atıl Kitap Toplama Kampanyası” kapsamında ücretsiz test kitaplarından yararlanan Barış Boran Ceyhan YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 192.’si, Hasan Meriç Akbaba ise YKS sayısal alanında Türkiye 707.’si oldu.

Konyaaltı Belediyesi’nin “Atıl Kitap Toplama Kampanyası” kapsamında ücretsiz test kitaplarından yararlanan Barış Boran Ceyhan, YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 192.’si, Hasan Meriç Akbaba ise YKS sayısal alanında Türkiye 707.’si oldu.

Kitap fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle test kitaplarına ulaşmakta güçlük çeken öğrenciler için harekete geçen Konyaaltı Belediyesi, gerçekleştirdiği “Atıl Kitap Toplama Kampanyası” ile güzel başarılara imza atıyor. Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesindeki Konyaaltı Belediye Kütüphanesi’nin ücretsiz test kitabı kampanyasından yararlanan Barış Boran Ceyhan YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 192.’si, Hasan Meriç Akbaba ise YKS sayısal alanında Türkiye 707.’si oldu.

KİTAP FİYATLARI ÇOK ARTTI

Sınava hazırlık sürecinde Konyaaltı Belediye Kütüphanesi’nden yararlandığını açıklayan Barış Boran Ceyhan, “Eşit ağırlık alanında Türkiye 192.’si oldum. Gerek burada derslerime çalıştım, gerekse belediyenin bizlere sunduğu ücretsiz kitap kampanyasından yararlandım. Bu kampanya çok önemli. Çünkü kitap fiyatları son dönemde oldukça arttı. Konyaaltı Belediyesi ücretsiz bir şekilde test kitaplarından yararlanmamızı sağladı” dedi. Bu sene sınava girecek arkadaşlarına da seslenen Ceyhan, “Tüm arkadaşlarımın da kütüphaneye gelerek bu kitaplardan yararlanmasını öneriyorum. Konyaaltı Belediyemize ve Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e bize sunduğu imkân için teşekkür ederiz” diye konuştu. Ceyhan, bu sınav sonucuyla OrtaDoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü’ne girmek istediğini söyledi.

ÜCRETSİZ TEST KİTABI

YKS sayısal alanında Türkiye 707.’si olan Hasan Meriç Akbaba da, “Çalışma sürecimde Konyaaltı Belediye Kütüphanesi’nden yararlandım. Buradan ücretsiz kitap edinmiştim. O edindiğim kitapların çalışmamda çok faydası oldu. Bu imkânı bize sağlayan Konyaaltı Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Semih Esen’e teşekkür ederim. Bu sene sınava girecek arkadaşlarıma da buradan destek almasını öneririm. Burada kitaplara ulaşabilirler ve çalışabilirler” şeklinde konuştu. Hasan Meriç Akbaba da ODTÜ’nün Elektrik-Elektronik Bölümü’nde eğitim almak istediğini vurguladı.

GURUR DUYDUK

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Atıl Kitap Toplama Kampanyası’nı hem evlerde atıl durumda olan kitapların değerlendirilmesi hem de kitap fiyatlarının yüksekliği nedeniyle zorlanan öğrencilere kitaplara ulaştırabilmek adına düzenlediklerini söyledi. Kampanyanın başarılı sonuçlara ulaşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Esen, “Barış ve Meriç’in Türkiye dereceleriyle gururlandık. Kendilerini başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimiz kütüphanemizden test kitaplarını ücretsiz alabildikleri gibi kütüphanemizin imkanlarından da yararlanabilirler” dedi.

KÜTÜPHANE 6 GÜN AÇIK

Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) Sorumlusu Cem Yılmazer de, “Bu kampanya ile evde kullanılmayan özellikle test kitaplarını alıyoruz. Hiç kullanılmamış ya da az kullanılmış kitapları ayırarak kütüphanemize gelen öğrencilerimize ücretsiz veriyoruz. Bu şekilde kütüphanemizden yararlanan Meriç ve Barış Türkiye’de derece yaptılar. Bizler de onların başarılarıyla mutlu olduk. Tüm öğrencilerimizi pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan kütüphanemize bekliyoruz” dedi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Yılmazer, onlara kitap hediye etti.

EVLERİNİZDEN GELİP ALIYORUZ

Kampanya kapsamında evlerde kullanılmayan kitaplar belediye ekipleri tarafından evlerden toplanarak Konyaaltı Belediye Kütüphanesi’ne getiriliyor. Burada hiç kullanılmamış ve ya az kullanılmış olan kitaplar ayrılıyor. Kütüphaneye gelen gençlere test kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Halk Masa’yı (0242) 245 55 00 numaralı telefondan arayarak konuyla ilgili bilgi alabilirler.