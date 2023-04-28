Konyaaltı'nda esnaf da vatandaş da rahat nefes alacak

Altınkum Mahallesi kapalı pazar yerinde pazarcı esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “14 Mayıs’tan sonra hem esnafımız hem de yurttaşlarımız rahat bir nefes alacak” dedi.

Konyaaltı esnafını sık sık ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu kez pazarcı esnafının derdine kulak verdi. Altınkum Mahallesi kapalı pazar yerinde esnafı ziyaret eden Esen, tezgahları dolaşarak incelemede bulundu. Esnafın sorunlarına her daim kulak verdiklerini dile getiren Başkan Esen, ayrıca esnafın durumu hakkında Antalya Semt Pazarcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Bucak’la da konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana gerek mahalle esnafının gerekse de pazarcı esnafının sorunlarına çözüm bulmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Esen, pazar alışverişine gelen vatandaşları da dinledi. Enflasyonun, vatandaşın ve esnafın belini büktüğünü belirten Esen, Türkiye’nin hemen hemen her alanda dışa bağımlı hale getirildiğini kaydetti. 14 Mayıs’ı işaret eden Başkan Esen, “Yakında çok önemli bir seçime gidiyoruz. Halkın gerçek sorunlarına çözüm bulacak olan iradeyi hakim kılmamız lazım. İnanıyorum ki 14 Mayıs’tan sonra hem yurttaşlarımız hem de esnafımız rahat bir nefes alacak” dedi

ESNAFIMIZI HİÇ YALNIZ BIRAKMADIK

Esnafın kazancını artırmak için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Esen, bu noktada vatandaş ve esnafı en hızlı şekilde buluşturmak için Konyaaltı Esnafım uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getirdi. Bunun yanında, ihtiyaç duyulan mahallelere geçici ve kalıcı pazar yeri yaptıklarını söyleyen Başkan Esen, yakında pazarcı esnafı için bir müjdesinin daha olduğunu kaydetti. Her fırsatta esnafın yanında olduklarını ve dertlerine derman aradıklarını belirten Esen, “Esnafımızın tüm kesimlerinin sorunlarını biliyoruz. Yurttaşlarımızın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Tüm bunların çözümünü de biliyoruz. Bazı engellemeler olsa da bu çözümleri hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ama yakında esnafımız da halkımız da hak ettiği yaşam kalitesine kavuşacak. Bizim hedefimiz toplumun her kesimini mutlu edecek, refah düzeyini artıracak projeler üretmek. Bunu yapıyoruz. Ama mevcut düzende önümüze bir takım engeller çıkarılıyor. Ama asla bu hedefimizden dönmeyeceğiz. Ülkemize gerçekten baharı getireceğiz” şeklinde konuştu.