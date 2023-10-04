Konyaaltı'nda Mavi Kelebekler'in üçüncü turdaki rakibi İspanya'dan

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı “Mavi Kelebekler”, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3’üncü turunda İspanyol ekibi KH-7 BM. Granollers ile eşleşti.

Türkiye’ye geçtiğimiz sezon büyük gurur yaşatarak, hentbolda ilk Avrupa Kupası’nı kazandıran Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı’nın EHF Kadınlar Avrupa Kupası’nın üçüncü turundaki rakibi belli oldu. Son şampiyon unvanıyla katıldığı kupanın üçüncü turunda Mavi Kelebekler’in rakibi, İspanyol ekibi KH-7 BM. Granollers oldu. Üçüncü tur karşılaşmalarının ilk ayağını 11 veya 12 Kasım tarihinde seyircisi önünde oynayacak temsilcimiz, rövanş karşılaşmasını ise 18 veya 19 Kasım’da deplasmanda oynayacak. Konyaaltı ekibi turnuvanın ikinci turunda, Bosna Hersek’in RK Hadzici takımına büyük bir üstünlük kurmuş, 19-39 ve 44-19’luk skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

HEDEF YİNE KUPA

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı’yla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Turnuvaya kupanın son şampiyonu olarak katıldık ve yine favorilerden biriyiz. İnanıyorum ki taraftarımızın desteğiyle kupaya bir kez daha uzanarak üst üste ikinci şampiyonluğumuza ulaşacağız. Mavi Kelebekler’imize başarılar diliyorum” dedi.

RAKİPLER ÇEKİNİYOR

Lige bu sezon 4 maçta 4 galibiyetle başlamalarıyla beraber Avrupa’da 2’nci turu rahat geçmelerinin tesadüf olmadığını dile getiren Başantrenör Birol Ünsal, “Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak turnuvada yer alıyoruz. Rakiplerin kurada çıkmasını istemediği bir takım haline geldik. Konyaaltı, hentbol arenasında adından söz ettiren bir takım” ifadelerini kullandı. Ünsal ayrıca, “Kupayı bir İspanyol takımını finalde yenerek kazanmıştık. Yine bir İspanya ekibiyle karşılaşacağız. Takımıma güveniyorum. Tur konusunda hiçbir endişemiz yok” diye konuştu.