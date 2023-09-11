Konyaaltı’nda renkli Sünnet Şöleni

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 26’ncısını düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. Haber görüntüsü aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi’nin her yıl ücretsiz bir şekilde düzenlediği geleneksel Sünnet Şöleni, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. HayatPark’ta düzenlenen şölende, birbirinden renkli sahne dansları ve maskot gösterileri ile katılımcıların keyifli vakit geçirmeleri sağlanırken, şölende yaklaşık 60 çocuk sünnet edildi. Etkinliğe çocuklarıyla katılan aileler, belediyenin sosyal hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdi. Çocuklar ise oyun alanlarında doyasıya eğlenerek şölenin keyfini çıkardı. Kortejle başlayan etkinlikte çocuklarla birlikte yürüyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şölende sünnet olan çocukları tebrik etti. Çocuklara sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir gelecek dileyen Başkan Esen, verdikleri her hizmetin, halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelik olduğunu kaydetti. Esen konuşmasından sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.