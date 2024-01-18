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Konyaaltı’ndan çocuklara tatil hediyesi

Konyaaltı’ndan çocuklara tatil hediyesi
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Konyaaltı Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı “Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek” adlı tiyatro oyunu, sömestir tatiline girecek çocuklar için bu hafta sonu yeniden sahnelenecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin çocuklar için sahnelediği ‘’Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek’’ adlı tiyatro oyunu, yarıyıl tatiline girecek olan çocuklar için yeniden sahneleniyor. Çocuklar tarafından çok sevilen oyun, cumartesi ve pazar günleri saat 14.30’da Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde gösterime girecek.

İYİ SEYİRLER ÇOCUKLAR

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldikleri günden beri kültür ve sanat etkinliklerine   önem verdiklerini belirterek, Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin çocuklar ve yetişkinler için özel oyunlar hazırladıklarını söyledi. Sömestir tatiline girecek çocukları tatil hediyesi olarak tiyatro ile buluşturacaklarını dile getiren Başkan Esen, “Hafta sonu ücretsiz olarak sahneleyeceğimiz çocuk oyunumuz Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek’e tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Tatilinizin keyifli bir şekilde geçmesi için bizler de çok sevilen oyunumuzu sizler için yeniden sahnelemek istedik. İyi seyirler çocuklar” dedi.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
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