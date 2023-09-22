Konyaaltı’nın minik yazarı

Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi okurlarından 13 yaşındaki Berçin Yavaş, pandemi döneminde yazdığı iki kitabı Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’ne hediye etti.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Okulları 7. sınıfta öğrenim gören 13 yaşındaki Berçin Yavaş, pandemi döneminde yazılan içerisinde kendi hikâyelerinin de olduğu iki kitabı Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’ne hediye etti. Berçin Yavaş, “Kitaptaki öyküleri derleyen yazar Adnan Güneş ile kitap fuarında tanıştık. Pandemi döneminde çocukların tablet ve bilgisayar bağımlısı olmaması için böyle bir proje yapmak istediğini belirtti. Bizlere öykü yazmamız çağrısında bulundu. İlk kitapta 7-12 yaş arasındaki 73 çocuğun hikâyeleri yer aldı. Tarihe yön verenlerin ve bilim insanlarının yer aldığı ikinci kitapta ise 44 çocuğun 54 hikâyesi yer alıyor. İki kitapta da hikâyelerim bulunuyor” dedi.

KONYAALTI OKUYOR

Konyaaltı Belediyesi’nin sosyal medya hesabında yürüttüğü “Konyaaltı Okuyor” projesi kapsamında kendi kitaplarını okuyuculara öneren Berçin Yavaş, kitaplarını Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesinde yer alan Konyaaltı Belediye Kütüphanesi’ne hediye etti. Yavaş, kitapları KOSHİM Sorumlusu Cem Yılmazer’e teslim etti.

KİTAPLARINI HEDİYE ETTİ

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Berçin’in tam bir kitap sevdalısı olduğunu belirterek, “Berçin iyi bir kitap okuyucusu. 13 yaşında olmasına karşın öykülerinin iki kitapta da yer alması mutluluk verici. Yaşıtlarına ilham olması dileğiyle kitaplarını kütüphanemize hediye etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Okumak isteyen okurlarımızı da kütüphanemize bekliyoruz” diye konuştu.