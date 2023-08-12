Konyaaltı'nın yaşayan efsanesini onurlandırdılar

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye’ye bilimde, sanatta, sporda ve diğer alanlarda önemli hizmetler etmiş insanların hayattayken anılıp onurlandırılması gerektiğini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen Antalya Spor Dostları Derneği (ASDD) Futbol Ayak Tenisi Turnuvası, final maçının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. ASDD iş birliği ile düzenlenen turnuvada 11 takım mücadele ederken, finalde Çetin Ankaspor’u 24-25’lik skorla yenen Şimşekspor şampiyon oldu. HayatPark’ta düzenlenen turnuva finalini yüzlerce sporsever izlerken, iki takım kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda kazanan takım Şimşekspor’u tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Aslında her iki takımı da kutluyorum. Bizlere heyecanlı ve keyifli bir final maçı izlettiler” şeklinde konuştu.

“VELİ AĞABEYİMİZ İÇİN BURADAYIZ”

Antalyaspor’un ‘Yaşayan Efsanesi’ Veli Dindar Yavuz için bu turnuvayı düzenlediklerini kaydeden Başkan Esen, Türkiye’de hangi alanda olursa olsun büyük hizmetler etmiş insanların henüz hayattayken anılıp onurlandırılması gerektiğini vurguladı. Veli Dindar Yavuz’un, Antalyaspor’u uzun yıllar sırtladığını ve önemli hizmetler verdiğini ifade eden Esen, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemize ve şehirlerimize bilimde, sanatta veya kültürde hizmet etmiş insanları sağlığında ve hayattayken çok fazla hatırlamayız. Onları kaybettikten sonra hatırlarız. Bu elbette önemli ama maalesef efsanelerimiz için çok fazla anlam ifade etmiyor veya onlar için bir sonuç doğurmuyor. Biz burada Veli Ağabeyimiz için toplandık. Bütün bu organizasyonun amacı, ‘bir Veli Dindar Yavuz var, şu an hayatta Antalyaspor’u sırtlamış bir kaleci biz onu unutmayacağız’ demek için buradayız.”

“HENTBOLU VE AYAK TENİSİNİ BİZE SEVDİRDİLER”

Futbol ayak tenisini ve hentbolu kendilerine sevdirdikleri için ASDD ile Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımına teşekkür eden Esen, Mavi Kelebekler’e ayrı bir parantez açtı. Elde ettikleri Avrupa Kupası başarısının çok büyük olmasına rağmen seçim sürecinin gölgesinde kaldığını ifade eden Başkan Esen, “Mavi Kelebekler’e ve Başantrenörümüz Birol Ünsal’a selam gönderiyorum. Sizler burada bize ayak tenisini sevdirdiğiniz gibi onlar da bize hentbolu sevdirdi” dedi. Mavi Kelebekler’in kendilerini sessiz bir şekilde gururlandırdığını belirten Esen, “Seçimin ve siyasetin çığlıkları arasında sesleri duyulmadı. Ama onlar masumların bekçisidir. Yani Bosna-Hersek’te, Balkanlarda 21. yüzyılda işlenmiş olan soykırımın ve toplu cinayetlerin ortaya çıkmasını sağlayan Mavi Kelebekler’dir. Bizim Mavi Kelebekler’imiz de masum Türk kadının sesi oldu. Hiçbir zaman fırsat bulamayan, hiçbir zaman hak ettiği yerde olamayan Türk kadınını temsilen Avrupa’ya gittiler ve Avrupa’nın en dişli takımlarını yendiler. Bu başarı Türkiye tarihinde bir ilkti. Onları bir kez daha kutluyorum. Bugün burada bizlere güzel ve keyifli bir final maçı izleten her iki takımımıza da teşekkür ediyorum. Tam finale yakışır bir son oldu” şeklinde konuştu.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Antalyaspor’un bir diğer efsanesi olan Yusuf Şimşek, Şimşekspor olarak daha önce düzenlenen futbol ayak tenisi turnuvalarında şampiyon olduklarını dile getirdi. Organizasyonu düzenleyen kurumlara teşekkür eden Antalyaspor efsanelerinden Yusuf Şimşek, “Yıllardır bu turnuva düzenleniyor. Biz de Şimşekspor olarak her sene katılmaya çalışıyoruz. Mücadele eden tüm takımlara ve finalde karşılaştığımız Çetin Ankaspor’a teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Hedefimiz ilk günden beri şampiyonluktu. Daha önce de Şimşekspor olarak şampiyon olmuştuk. Yine şampiyon olduk. Veli abimiz hayattayken onu andığımız için de ayrıca mutluyum” şeklinde konuştu.

Ödül töreninin ardından Başkan Esen, ASDD yönetimi, finalist takımlar ve Antalyaspor efsaneleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.