Konyaaltı'nın yaşlılarına evlerinde ziyaret

Konyaaltı Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden uzmanlar, yaşlı sakinlerin belediyeden beklentilerini dinledi.

Konyaaltı Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları unutmadı. Konyaaltı Belediyesi Yaşlılar Kreşi’ndeki sosyal hizmet uzmanları yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, onların belediyeden istek ve beklentilerini dinledi. Ziyaretlerden memnun olduklarını dile getiren İsmet Köklü, “Çok memnun oldum. Allah razı olsun sizden. Bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi. İsmet Köklü’nün kızı Şermin Meriç Yapar ise Konyaaltı Belediyesi’ne yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederek, “Yaşlıların önemsenmesi, yaşlılara yönelik farkındalığın artırılması çok güzel bir şey. Yaşlıların ayrı bir dünyası var. Yaşlılarımızı yok saymamak lazım” dedi. Erol Aytaç yapılan ziyaretten dolayı çok duygulandığını belirterek, “Ziyaretinizden dolayı çok duygulandım. Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e başarılar diliyorum. Hep bu yolda yürüsün. Yolu şaşmasın” diye konuştu.

YAŞLILARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Konyaaltı ilçesinde bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret ettiklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ekiplerimiz ilçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyorlar. Onların belediye olarak bizlerden beklentilerini ve taleplerini dinleyip not alıyorlar. İlçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın istek ve arzularına göre ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Yaşlılarımız bizim için çok değerli. Bizler de bir gün yaşlanacağız. Yaşlı vatandaşlarımızın hayattayken kıymetini bilmemiz gerekiyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi.