Küçükçekmece Belediyesi'nden belediye işçilerine yüzde 76 zam

Küçükçekmece Belediyesi ile DİSK Genel- İş Sendikası tarafından, Belediye yanı tören alanında ‘Toplu İş Sözleşmesi’ imzalandı. Yeni iş sözleşmesine göre belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 76 zam yapılarak, özlük hakları iyileştirildi. Çalışanlar ise, toplu iş sözleşmesini alkışlarla ve halaylarla kutladı.

Küçükçekmece Belediyesi ve DİSK Genel- İş Sendikası tarafından Küçükçekmece İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine bağlı çalışan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Yardımcıları, Disk- Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, Araştırma Daire Başkanı Adil Çiftçi, 2 No’lu Şube Başkanı Ersin Korkmaz, KİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üstünbaş, sendika temsilcileri ve belediye işçilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Çebi: Biz bu şartları israfı önleyerek, bereketli bütçelerle oluşturduk

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu sözleşmeyi belirlerken taleplerimizde Belediyemizin hali hazırda bulunan imkanları dahilinde günün şartlarını dikkate alarak hem işçi arkadaşlarımızı hem de belediyemizi düşünerek görüşmeler yaptık. Siyasi bir kaygımız olmadı, bunun sebebi bizim dünya görüşümüz, emekçiden yana oluşumuz ve örgütlü topluma vermiş olduğumuz değer ve kıymettir. Ülkeyi ayakta tutan temel değeri oluşturan emekçilerdir. Emekçilerimizin çalışanlarımızın mesai arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesine özen gösteriyoruz. Ancak o iyi şartların da ailesine, evine çocuklarına yansımasını istiyoruz. Biz bu şartları; israfı önleyerek, bereketli bütçelerle yapıyoruz. O bütçelerin eline kötü niyetli insanlar ellerini sokamıyorlar. Ben çalışanlarımın işini iyi yapmasından, severek yapmasından, mutluluğundan, keyfinden besleniyorum. Benim gıdam budur. Çalışanımızı mağdur etmemek için yetkili tüm müdürlerim benim yanıma defalarca geldiler. Ellerinden geleni yaptılar, biz de elimizden geleni yaptık. Helal-i hoş olsun. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Biz bu ülkenin şartlarını bilerek, bu şartların düzelmesi için, bu ülkede herkesin eşit vatandaşlık hakkından istifade etmesi ve kimsenin ötekileştirilmemesi, ayrıştırılmaması için mücadele ediyoruz. Ben herkes işine mutlu gelsin istiyorum. Tüm çalışma arkadaşlarım benim kardeşim, hepsini çok seviyorum ve çok da memnunum. Bu memnuniyet Küçükçekmece’de yaşayan 1 milyona yakın insana sirayet ediyor. Toplu sözleşmenin tüm emekçiler için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Remzi Çalışkan: Emeğimiz ve demokrasi için mücadelemiz devam edecek

Disk Genel -İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise, “Biz emekçiyiz, üretiyoruz, işçiyiz, çalışıyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz. Emek en yüce değerdir. Emeğe yüzü dönük, emekten yana değerli başkanımız Kemal Çebi ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor zamanlarda böyle bir tabloyu oluşturmak kolay değil. İçinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi bir krizin yaşandığı ülkede üzerimize düşeni yapıyoruz, hakkımızı istiyoruz. Yaptığımız sözleşmede herkes üzerine düşeni yaptı. Demokrasi işçinin ekmeğidir, bunu savunmaya devam edeceğiz. Disk olarak, sadece günü kurtaran bir sendika olmadık. Mücadelemiz; emeğimiz ve demokrasi için sürecektir” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası tarafından imza altına alınan yeni iş sözleşmesiyle Belediye Anonim Şirketi’ne bağlı işçilerin maaşları, özlük hakları iyileştirilerek, yüzde 76 oranında zam yapıldı. Ayrıca yapılan yeni sözleşme ile enflasyon oranlarının üzerinde bir zam uygulanmış oldu. Belediye işçilerine verilen 25 günlük tediye, yeni sözleşmeyle 45 güne çıkarılırken, diğer tüm sosyal haklara ise yüzde 76 oranında zam uygulandı. Sözleşmeye göre işçilerin maaşlarına 6 ayda bir memur maaş artış endeksi kadar zam yansıtılacak.