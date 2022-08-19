Küçükçekmece Belediyesi'nden En İyi Narkotik Polisi Anne semineri

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliği ile özellikle kadın personelleri uyuşturucu madde kullanımı hakkında bilgilendirmek amacıyla ‘’En İyi Narkotik Polisi Anne’’ adlı seminer düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Belediye Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen ‘’En İyi Narkotik Polisi Anne’’ seminerinde, Eğitmen Polis Memuru Sakine Kamacı ebeveynlere uyuşturucu madde kullanımı konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Uyuşturucu madde çeşitleri, bağımlılık ve alışkanlık arasındaki önemli fark, madde kullanımının sebepleri, bağımlı kişilerin davranış ve tutumları ve ebeveynlerin alması gereken önlemler seminerde ayrıntılı olarak ele alındı.

‘’Aileler bağımlılığı örtbas etmemeli’’

Amaçlarının anneler başta olmak üzere ebeveynlerin, çocuklarının bağımlılığını fark ettikten sonra konuyu gizlemek yerine gerekli önlemleri almalarını sağlamak olduğunu söyleyen Eğitmen Polis Memuru Sakine Kamacı, ‘’ Ebeveynlerin bağımlılığı fark etmesi genelde 24 ay gibi uzun bir süreyi buluyor. Çocuklar ailelerinin gözünün önünde eriyor fakat ebeveynler çocuklarına bağımlılığı yakıştıramıyor. Aslında farkındalar çünkü çocukları tutumları ve davranışlarıyla bağımlı olduğunu belli ediyor ama hiçbir anne ve baba çocuğunun madde kullandığını düşünmek istemiyor daha doğrusu kabullenemiyor. Ancak özellikle annelerin bir narkotik polisi gibi davranması, bağımlılığı örtbas etmeden çocuklarını tekrar hayata kazandırması gerekiyor'' dedi.

Ebeveynlerin bilinçlenmesini sağlıyorlar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, çocukları bağımlılık konusunda özendirmemek için okullarda seminer düzenlemiyor. Bunun yerine belirli periyotlarla Kamu Kuruluşlarında, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde seminerler düzenleyerek ebeveynleri bilinçlendiriyor.