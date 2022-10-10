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Küçükçekmece Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

Küçükçekmece Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

Küçükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda, Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Küçükçekmece 2023 yılı bütçesi ve performans programının görüşüldüğü oturumda, bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi meclis toplantısında yaptığı konuşmasında, ‘’Bütçenin ana kaynağını halkımız oluşturuyor. Dolayısıyla görevimiz; vatandaşlarımızın ödemiş oldukları vergileri doğru yerlere, doğru şekilde ve doğru planlarla harcamaktır. Şeffaflık, hesap verebilirlik, hizmet ve çözüm odaklı olmak, etkin ve verimli bir şekilde hareket etmek önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. 2019 yılında göreve başladığımız günden beri birlikte yönetim anlayışı ile projelerimizi hayata geçirdik. Ancak 2 yıldır şiddetli bir şekilde devam eden pandemi enflasyonun artmasına neden oldu. Dolayısıyla giderlerin artarak gelirlerin azalması yerel yönetimleri ek bütçe yapmaya zorladı. 2023 yılı bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim’’ diye konuştu. 

 Oy çokluğu ile kabul edildi 

Çok sayıda vatandaşın da izlediği toplantıda meclis üyeleri 2023 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşüp oylayarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda 2023 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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