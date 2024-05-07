Küçükçekmece'de Hıdırellez coşkusu

Baharın ve doğanın uyanışının ilk günü olarak kabul edilen Hıdırellez Bayramı, Küçükçekmece’de coşkuyla kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından Mimar Sinan Köprüsü’nde düzenlenen etkinliğe, 7’den 77’ye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Geleneksel etkinlikler ve Balkan müziğinin sevilen sanatçısı Sevim Balkan konseriyle şenlenen etkinliğe, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı. Büyük eğlence ve coşkunun yaşandığı etkinliğe katılanlar, hazırlanan dilek ağacına dileklerini asarak, yakılan Hıdırellez ateşinden atladı. Balkan müziğinin sevilen sesi Sevim Balkan ve Özlem Delioğlu’nun konser verdiği etkinlikte, vatandaşlar müziğe halaylarla ve yöresel oyunlarla eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.

Vatandaşlardan eğlenceye tam not

Etkinliğe katılan Selma Ayverdi, “Baharın gelişini, doğanın canlanışını kutlarken, kendimiz için de ülkemiz için de en güzel dilekleri diledik. Bu etkinlik için Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim. Çok eğlendiğimiz bir pazar akşamı oldu. Her şey özenle hazırlanmıştı” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi’nin tüm etkinliklerini ilgiyle takip ettiğini dile getiren Ayfer Harman ise “ İlk kez Hıdırellez etkinliğine katıldım. Dilek ağacına dileklerimizi astık, ateşten atladık. Göl manzarası eşliğinde müzikle eğlendik. Bu güzel atmosferi sağladığı için Başkan Kemal Çebi’ye teşekkür ediyoruz” dedi. Küçükçekmece Belediyesi, programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulundu.