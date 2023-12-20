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Kuvayi Milliye Destanı Bodrum’da

Kuvayi Milliye Destanı Bodrum’da
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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Kuvayi Milliye Destanı’nı izleyicilerle buluşturuyor.

22 Aralık Cuma Akşamı saat 20.00’de Nurol Kültür Merkezi (OASİS AVM) Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahnesine “Kuvayi Milliye Destanı” konuk oluyor.

Nâzım Hikmet Ran’ın Kurtuluş Savaşı eserindeki Kuvayi Milliye Destanından bazı bölümler, toplu sanat gösterimi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ve Akademik Oda Orkestrası tarafından sahnelendi. Oyunun yönetmenliğini Dr. Mustafa Kayabaşı yaparken öğrenciler Nur Sima, Fırat Meriç Kızıloğlu ile Ahmetcan Özer, özgürlük mücadelesi sırasında yaşanan ağır koşulları ve Anadolu halkının çaresizliklerini tarihsel anlatıyla sahneye taşıyor.

Gösterime; Arş. Gör. Ayşe Yılmaz solistliğinde, Doç. Dr. Yıldız Mutlu Yıldız, Öğr. Gör. Dr. Pelin Özkan Köse, Öğr. Gör. Adil Levent Yüksel, Öğr. Gör. Dr. Melih Günaydın, Öğr. Gör. Dr. Alper Er, Çağlar Baykal, Öğr. Gör. Dr. Osman Önder, Öğr. Gör. Hande Karayel’den oluşan Üniversite Oda Orkestrası, kurtuluş mücadelesi eserleri ile eşlik ediyor.

Rezervasyon için 0 (252) 363 83 00 numaralı telefon aranabilir. Oyun ücretsiz olup yerler numaralıdır.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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