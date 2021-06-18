Mansur Yavaş: ''23 Haziran'da bir ayıbı ortadan kaldıracağız''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye için bir ilk olacak dediği yeni projesini açıkladı. Yavaş yaptığı açıklamada bu projesi ile sosyal yardım paketi ayıbını ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana’nın Kozan ilçesinde katıldığı temel atma töreninde gazetecilerin sorıularını yanıtladı. Yavaş, "Ayın 23’ünde kart tanıtımımız var. Tüm genel başkanları davet ettim. Tüm Türkiye için bir ilk olacak. Özellikle sosyal yardımlarda paket verme ayıbını ortadan kaldırıyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizim birinci önceliğimiz seçildiğimiz illere layık olmak" dedi. Yavaş, bir gazetecinin sorusu üzerine gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı olmadığını söyledi.

"TÜM TÜRKİYE İÇİN BİR İLK OLACAK"

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak kreşin temel atma törenine katılmak üzere Adana’nın Kozan ilçesine gelen Yavaş, "Bizim ayın 23’ünde kart tanıtımımız var. Tüm genel başkanları davet ettim. Tüm Türkiye için bir ilk olacak.

Özellikle sosyal yardımlarda paket verme ayıbını ortadan kaldırıyoruz. Semt bakkallarından istediğini alacak. Ankara’da sosyal yardım alanların yardımı artacak. Onun tanıtımı için toplandık. Yarın Gaziantep’te CHP’li başkanların toplantısı var onun için geldik.

Kozan bizim Beypazarı’ndan kardeş şehrimiz. Bunun için başkanın talebi ile geldim. Kozan’ı görmek için geldim. Bizim birinci önceliğimiz seçildiğimiz illere layık olmak. Onların sosyal seviyelerini yükseltmek. Belediyeciliğin anlamı bu. Bunun dışında başka bir şey konuşmaya gerek yok anlamı da yok" diye konuştu.

Yavaş, ilk olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı ziyaret etti.