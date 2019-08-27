Mansur Yavaş Ankara'da tasarrufta hız kesmiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na seçilmesinin ardından tasarruf tedbirleri kapsamında makam araçlarının satışına onay veren Mansur Yavaş belediyedeki tüm birimlere genelge gönderdi.

Tasarruf tedbirlerinin acilen alınması talep edilen genelgede, “Belediyemizde mali yapısının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2019 Mali Yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur” ifadelerine yer verilirken şu başlıklara dikkat edilmesi talep edildi:

. Ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılmaması,

. Zorunlu olmadıkça ihaleye çıkılmaması,

. Personel eksikliği ve fazlalığının analizinin yapılması,

. Personele göre iş değil işe göre personel ilkesinin dikkate alınması,

. Belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmemesi,

. Lüks ve gösterişli demirbaş alımlarının yapılmaması,

. Gereksiz elektrik ve lamba kullanımının azaltılması,

. Tasarruf kalemlerinin her ayın ilk haftası rapor edilerek ve mali yılın sonunda başkana sunulması.