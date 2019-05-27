Mansur Yavaş belediye araçlarından çakarları söktürdü

Ankara’daki Televizyon, Günlük Gazeteler, İnternet Siteleri Temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Yavaş, çakarlı araçları kaldıracağını açıklamıştı.

Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ ile Belediyeye bağlı şirketlerin bünyesinde kullanılan makam ve hizmet araçlarına takılan lamba ve ses sistemleri ekipler tarafından yerlerinden çıkarıldı.

AYRIMCILIK SONA ERDİ

Seçimler öncesinde de Başkent’te ayrımcılığa neden olan ve vatandaşları rahatsız eden çakarlı araçlar uygulamasına son vereceğini söyleyen Başkan Yavaş, bu sözünü tutarak, başta kendi makam aracı olmak üzere Belediye bünyesinde hizmet veren makam araçlarından çakar lambaları kaldırttı.

ÇAKARLI ARAÇ DÖNEMİ BİTTİ

Tasarruf tedbirlerinin devreye sokulmasıyla birlikte ilk etapta araç sayılarını azaltmaya başladıklarını ve gereksiz makam araçlarını kaldırdıklarını açıklayan Başkan Yavaş, 24 Mayıs tarihli yayımladığı genelgeyle zorunlu görev dışında gereksiz araç kullanımına da son verdi.

Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ ve Bağlı Şirketlerin bünyelerinde kullanılan makam ve hizmet araçlarında mevzuata aykırı şekilde monte edilen ışıklı ve sesli tüm uyarı sistemlerinin sökülmesi talimatını veren Başkan Yavaş, “Milletin yolunda, milletle yan yana olmayı sürdüreceğiz. Gösteriş ve ayrımcılığa neden olan tüm uygulamaları kaldıracağız. İşe gereksiz makam araçlarını kaldırmakla başladık hatta ilk etapta sayılarını azalttık. Bundan sonra Zabıta, İtfaiye ve görevli polis haricinde benim makam aracım da dahil hiçbir belediye aracında çakar lambaları olmayacak” dedi.

KİRALIK ARAÇ DEVRİNE SON

Genelge ile ayrıca kiralık araç kullanımına yönelik esaslar yeniden belirlendi. Birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşmelerinin tamamlanmasına müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuata ve tasarruf tedbirlerine uygun hareket edilecek.