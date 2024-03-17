Mansur Yavaş: ''Çalmadık. Çaldırmayacağız. Yemedik, yedirmeyeceğiz''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’ndeki Sokullu Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ahmed Arif Parkı’nı dolduran coşkulu kalabalıkla buluşan Yavaş, “Başınızı eğecek hiçbir işin içinde olmadık. Yine olmayacağız, yine olmayacağız. Çalmadık. Çaldırmayacağız. Yemedik, yedirmeyeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçelerde gerçekleştirdiği Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışlarında halkla buluşmaya devam ediyor.

Ankara’nın 25 ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretlerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’ndeki Sokullu SKM açılışını CHP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte gerçekleştirdi.

“İNSAN İÇİN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ORTAYA KOYDUK”

Beş yıl önce mitinglerde ifade ettiği ‘Sevgili Ankaralılar bana oy vermeyenleri pişman edeceğim. Keşke biz de verseydik dedirteceğim öyle pişman edeceğim diyordum’ sözlerini hatırlatan Yavaş, “Görüyoruz ki geçen seçim oy vermeyen insanlar 5 yıl boyunca yaptığımız çalışmaları görünce ‘Keşke biz de buna ortak olsaydık’ dediler, dedirttik. Farklı bir belediye başkanı, insan odaklı, insanın sağlığı, insanın rahat etmesi için bir belediyecilik anlayışını ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

“KENTİNİZDE YAŞAYAN İNSANLARIN YANINDAYSANIZ BELEDİYECİLİK BUDUR”

Belediyeciliğin doğumundan ölümüne kadar beldede yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurum olduğunu vurgulayan Yavaş, “Bu zaman zaman işsiz olur, zaman zaman esnaf, iş dünyası olur. Sosyal destek ihtiyacı olanlar dezavantajlı gruplar olur. Eğer siz onların yanındaysanız belediyecilik budur. Belediyecilik asla asfalt, kaldırım belediyeciliği değildir” diyerek pandemi dönemi esnafın ve vatandaşın yanında olmak için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

“NEREDE BİR PROBLEM VARSA BİZ ORADAYIZ”

“Nerede bir problem varsa biz oradayız” diyen Yavaş, ‘Hükümet arkamızda olursa daha iyi çalışıyoruz’ diyerek propaganda yapanlara ilişkin şunları söyledi:

“Ankara'da o iflas etti. 3-4 gün önce Altındağ Belediyesi işçileri alacaklarını alamadığı için greve gitti. Madem arkanızda hükümet var, niye hani destek olmadı size? Kocaman bir palavradır. Kanunla belirlenmiş bütün ödeneklerimiz gelmek zorundadır. Burada belediye başkanına iş düşüyor. Proje yapıyorum diye parayı pul ederseniz, işe yaramayan projelere para yatırırsanız işçinin maaşını da ödeyemeyecek duruma gelirsiniz. O belediye başkanını aldılar oradan Mamak'a gönderdiler bir de Mamak’ı batırsınlar diye.”

“ÇALMADIK, ÇALDIRMAYACAĞIZ; YEMEDİK, YEDİRMEYECEĞİZ”

Ankara’da 34 bin emekliye düzenli bir şekilde destekte bulunduklarını bildiren Yavaş, “Biz kentimizde yaşayan hiç kimsenin aç kalmasına, soğuktan donmasına, gıdasız kalmasına izin vermeyiz. Çocukların okulundan olmasına, yatağa aç girmesine asla izin vermeyiz. İşte belediyecilik budur. Ve yıllar sonra Ankara gerçek sosyal belediyecilikle tanışmıştır. Başınızı eğecek hiçbir işin içinde olmadık. Yine olmayacağız, yine olmayacağız. Gittiğim yerlerde söylememizi istiyor. Çalmadık. Çaldırmayacağız. Yemedik, yedirmeyeceğiz” diye konuştu.

“PATRON SİZSİNİZ, HİZMETKAR BİZİZ”

“Yaptığımız bütün icraatlar sizlerden aldığımız paralarla yapılıyor. Dolayısıyla nasıl yaptığımızı, nasıl harcadığımızı, hangi işi kaça yaptığımızın hesabını vermek zorunda değil miyiz?” diye soran Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Para sizin, patron sizsiniz, hizmetkar biziz Bizler sizin memurunuzuz. Tek farkımız, şu andaki memurların birçoğu atanmış. Aynı görevi ben seçilerek yapıyorum. Aradaki fark bu. Ama sonuç itibariyle tabi olduğum mevzuat, devlet memurları kanunu. Ben de memurum ve patron sizsiniz. Bu patronluğunuzu seçimlerde göstereceksiniz. İşi beğeniyorsanız devam ettirirsiniz. İşini beğenmiyorsanız, işi yapamayanı gönderirsiniz.”