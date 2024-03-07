Mansur Yavaş Dijital Hayvanat Bahçesi'ni büyükelçilere tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Orman Çiftliği’deki eski Hayvanat Bahçesi’nin yerine kurduğu Dijital Hayvanat Bahçesi ilgi görmeye devam ediyor. Ziyarete açıldığı 3 Şubat tarihinden beri 100 bini aşkın vatandaşın ziyaret ettiği alanın bu seferki konukları Başkentte görev yapan büyükelçiler oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son teknolojiyle oluşturduğu ve kapsamıyla dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi’ni Başkente kazandırdı.

Ziyarete açıldığı 3 Şubat tarihinden beri 100 binin üzerinde Ankaralının gezdiği Dijital Hayvanat Bahçesi’nin bu seferki konukları Başkentte görev yapan büyükelçiler oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın düzenlediği Dijital Hayvanat Bahçesi organizasyonuna; Sri Lanka, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Macaristan, Tayland, Kırgızistan, Singapur, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Bulgaristan, Ukrayna, Poland, Peru, Bangladeş, Hollanda, Slovakya, Venezuela, Kosta Rika, Gürcistan, Afganistan, Zimbabve, Pakistan, Guatemala, Uruguay, Hırvatistan ve El Salvador ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

“DÜNYANIN EN İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANILDI”

Çocuklara hayvanlar âlemini tanıtmak ve doğa sevgisini kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Dijital Hayvanat Bahçesi’ni tanıtan Yavaş, “Alanında bir ilk olan Dijital Hayvanat Bahçesi’nde dünyanın en ileri teknolojileri kullanılmıştır. Projede; el uzatıldığında karşıdaki canlıya temas edebilme duygusunu oluşturan, etkileşimli ‘Hyper 3D’ sistemler, dünyanın en üstün hologram teknolojisi ile oluşturulan, canlılarla gerçek doğa objelerini birleştirerek gerçeğe en yakın deneyimi sunan ‘Mixed Reality’ sistemler, 8K çözünürlük ve ultra yüksek kontrast verebilen ‘Hyper 3D Screen’ sistemler ile ‘AR Cloud’ teknolojili sistemler yer almaktadır” dedi.

İstenildiği takdirde projedeki tüm hayvan çeşitlerinin değişebildiğini kaydeden Yavaş, “110 ünite ve karma gerçeklik teknolojisini destekleyen 40 kask içerisinde nesli tükenen ve hayvanat bahçesinde asla yaşatılamayan büyük beyaz köpekbalığı, balinalar gibi türler de dâhil olmak üzere 150’nin üzerinde hayvan türüne yer verilmektedir” dedi.

BÜYÜKELÇİLERDEN TEBRİK MESAJLARI

El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon: “Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Gerçekten çok etkileyici. Çocuklarımı da buraya getireceğim. Biliyorum ki çok heyecanlanacaklar.”

Hollanda- Türkiye Büyükelçisi Joep Wijnands: “Hayvanat bahçelerinin böyle dijitalleşmesi çok yenilikçi bir yaklaşım ve çok güzel bir sistem. Hayvan dostu bir yaklaşım. Hayvanları kafese tıkmıyor ama gerçek hayvan görüyormuşuz gibi bir etki yaratıyor. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de çok farklı şeyler öğrenebilecekleri bir yer.”

Zimbabve Büyükelçiliği Politik Danışmanı Dr. Kuda Manganga: “Teknolojiyi kullanarak hayvanat bahçesi yapma fikrinin çok yenilikçi bir sistem olduğuna inanıyorum. Burayı ziyaret etmenin sadece çocuklarımız için değil yetişkinlerimiz için de çok büyük heyecan olacağına eminim.”

Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus: “Çok güzel bir deneyim oldu dijital hayvanat bahçesi bizim için. Çok güzel ve yenilikçi bir girişim. Tebrik ediyorum.”

CANLILAR DOĞAL ORTAMLARINDAN KOPARILMADAN SERGİLENİYOR

940 bin metre karelik yeni bir rekreasyon alanı olarak Başkente kazandırılan Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda bulunan 5 bin metrekarelik kapalı alanı olan Dijital Hayvanat Bahçesi sayesinde canlılar doğal ortamdan koparılmadan ve kafeslere hapsedilmeden sergileniyor.