Mansur Yavaş EYT'lilerin GSS primi için harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) genel sağlık sigorta primlerini, hükümetin yeni yasal düzenlemeyi çıkarana kadar Büyükşehir Belediyesinin yatıracağını açıklayan Başkan Yavaş, “Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve belediyemize başvuranların GSS primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Daima yanınızda olacağız” dedi.

Seçim öncesinde genel sağlık sigorta primlerini yatıramayan EYT’lilere söz veren Başkan Yavaş bu sözünü tuttu. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile EYT’lilere müjdeyi veren Başkan Yavaş, hükümet tarafından yeni kararname çıkarılana kadar GSS primlerini Büyükşehir Belediyesinin ödeyeceğini açıkladı.

“DAİMA YANINIZDA OLACAĞIZ”

Mağduriyet yaşayan EYT’lilerin emekli oluncaya kadar sağlık yardımından yararlanabilmesi için destek olacaklarını açıklayan Başkan Yavaş, “Seçimden önce EYT’li hemşehrilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Daima yanınızda olacağız” dedi.

EYT’li vatandaşların ve ailelerinin geçtiğimiz senelerde hükümetin çıkardığı kararname ile hastanelere gittiklerinde ücretsiz sağlık hizmetinden yararlandıklarını ancak ilaç alırken bu haktan mahrum kaldıkları ve GSS primlerinin kendilerine borç yazıldığı yönündeki şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlatan Başkan Yavaş, EYT’li vatandaşların bu yöndeki taleplerine duyarsız kalmadı.

Başvuru sürecine ilişkin bilgileri kısa süre içinde duyuracak olan Büyükşehir Belediyesi bu yıl yeni kararname çıkana kadar EYT'li vatandaşların GSS primlerini yatıracak. EYT’li vatandaşlar ve ailelerinin bu haktan yararlanabileceği destek sayesinde özellikle pandemi sürecinde sağlık güvencesi sağlanarak mağduriyetlerin önüne geçilecek.