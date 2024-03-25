Mansur Yavaş Nallıhan'da vatandaşlarla buluştu

Başkenti ilçe ilçe gezen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Nallıhanlılarla buluştu. Hemşehrilerinin yoğun ilgiyle karşıladığı Yavaş, ''Ben bu ülkedeki bu kadar adaletsiz gelir dağılımının en büyük sebebinin yolsuzluklar ve israf olduğuna inanıyorum. Yolsuzluklar ve israf kalkmadan Türkiye'de adil gelir dağılımı olmaz'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Başkenti ilçe ilçe gezmeye devam ediyor.

Mansur Yavaş, CHP Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör ile birlikte Alparslan Türkeş Parkı’ nda vatandaşlarla buluştu. Yavaş’ın sözleri sık sık “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganıyla kesildi.

“Nallıhan’da turizmin artacağına inanıyorum” diyerek sözlerine başlayan Yavaş, “ İpek Yolu turizmi için Beypazarı, Ayaş Nallıhan’dan geçecek şekilde bu İpek Yolu turizmini başlatmak için çalışmalara başladık. Görüntülerini de çektik. Ancak pandemi nedeniyle Uzak Doğu’dan turist gelmemesi sonucunda şu anda tam gerçekleşemedi. Ben özellikle Japonların iğne oyasına düşkünlüğünü çok iyi biliyorum. Ankara'dan ücretsiz otobüsler kaldırıyordum. Burayı görsün diye. Yine Ankara'dan aynı şekilde kültür turlarını, kültür daire başkanlarımızla devam edeceğiz ki hem Nallıhan’ı ve Nallıhan'ın kültürünü tanısınlar hem de alışveriş yapsınlar diye” dedi.

“TÜRKİYE’DE MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ KONUŞULUYOR”

“Türkiye'de artık Mansur Yavaş Belediyeciliği konuşuluyor” diyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyeciliğin yoldan, asfalttan ibaret olmadığını herkes anladı. Ve anket yaptırırken karşı taraf şaşırdı. Dediler bize göre Mansur Yavaş hiçbir şey yapmadı. E gören göz görüyor ama onlar görmüyor. Benimle ilgili ne olduğunu bilmiyorlar. Anket yaptırdılar. Mansur Yavaş'ı niye seviyorsunuz diye. Ben size anlatayım. Belediye başkanı doğumundan ölümüne kadar beldesinde yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçları ile ilgilenir. Eğitim olur, sağlık olur... Başka bir derdi olur. Bu işçi olur. Bu memur olur. Bu işsiz olur. Bu işveren olur. Bu esnaf olur. Belediye başkanı bir kentin annesidir, babasıdır, kardeşidir. Dara düşen herkes ya da işini geliştirmek isteyen herkes kafasını kaldırdığı zaman gideceği kapı belediyedir.”

Seçim öncesi yardımları kesecekler diye iftira attıklarını söyleyen Yavaş, “Yardımları çok daha insani bir şekilde bir elin verdiğini hiç kimse görmeden ve üstelik aynı zamanda da esnafı ayakta tutacak şekilde yaptık. Şimdi rakibim burada mı söyledi bilmiyorum. Gelmiş. Ben demiş başkent kart çıkaracağım, içine para yükleyeceğim. Gidip esnaftan istediğinizi alacaksınız demiş. Mansur Yavaş bunu üç yıldır yapıyor zaten. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, kantin desteğinde bulunmak suretiyle o çocukların da yaşıtlarıyla beraber aynı alışverişi yapmasını sağladık. Rakibim diyor ki ben kantin desteği vereceğim. Ben bunu iki yıldır yapıyorum. Buna benzer. Hem projeleri yok deyip araştırma yapıp Mansur Yavaş'ı niye sevdiklerini anlayınca Mansur Yavaş'ın projelerini taklit etmeye başladılar. Ve ben de şunu söylüyorum. Ben iki yüz bin aileye doğal gaz veriyorum. Ben iki yüz bin aileye protein desteği veriyorum. Siz de belediye başkanısınız. Şimdi akılları başlarına geldi. Ben ne destek versem ben beş katını vereceğim diyor” diye konuştu.

“NALLIHAN’DAKİ GENÇLERİ SEÇİME BİR HAFTA KALA MI İŞE ALCAKSINIZ?”

“Belli ki 1 Nisan'dan sonra heybede büyük zamlar bizi bekliyor” diyen Yavaş, “Ama büyük zamlar onların kendi iş adamlarına değil, maalesef esnafa, memura ve dar gelirliye yüklenecek. Öyle anlaşılıyor. Bunu da önlemenin en büyük yolu işte sandıkta bu müdahaleyi gösterip yanlış yaptıklarını göstermekten başka çare yok. Yoksa nasıl olsa oy veriyorlar diye gene dar gelirlinin sabit gelirinin üstüne yüklenecek” dedi.

Nallıhan’da gençlere işe alınmalarına yönelik mesajlar çekildiğini açıklayan Yavaş, “Peki seçimlere bir hafta kala mı? Bu gençleri seçime bir hafta kala mı işe alacaksınız? Siz Nallıhan'ın gençlerini aptal mı sanıyorsunuz? Bugüne kadar iktidarda olduğunuz halde ellerinden tutmadınız. Kendi çocuklarınızı bir şekilde devlet dairelerini alıp en son seçimde mülakatı kaldıracağım demenize rağmen kaldırmadınız. Şimdi Nallıhan'ın gençlerini balık avlar gibi mi avlayacaksınız? Onlar sandıkta cevabını verecekler” diye konuştu.

“YOLSUZLUKLAR KALKMADAN TÜRKİYE’DE ADİL GELİR DAĞILIMI OLMAZ”

“Eğer bugün Mansur Yavaş belediyeciliği konuşuluyorsa” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Benim en büyük eserim bu olacak. Nedir? Artık Ankara'da dört yüz bin kadar üniversite öğrencisi var. Bunların birçoğu Ankara dışından geldi. Onlar yarın bırakıp gittikleri zaman kendi kentlerindeki belediye başkanlarına soracaklar. Ankara'da belediye başkanı ihaleleri canlı yayınlıyordu. Siz niye yayınlamıyorsunuz diyecekler. Ankara'daki belediye başkanı, web sayfasından bütün harcamalarını kuruşuna kadar yayınlıyor Siz niye yayınlamıyorsunuz diyecekler. Çünkü ben bu ülkedeki bu kadar adaletsiz gelir dağılımının en büyük sebebinin yolsuzluklar ve israf olduğuna inanıyorum. Yolsuzluklar ve israf kalkmadan Türkiye'de adil gelir dağılımı olmaz” ifadelerini kullandı.