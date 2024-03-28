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Mansur Yavaş'a Yenişehir pazar yerinde sevgi seli

Mansur Yavaş'a Yenişehir pazar yerinde sevgi seli
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Sıhhiye-Yenişehir Pazar Yeri esnafını ziyaret etti. Alkışlar ve tezahüratlarla karşılanan Yavaş’a esnaf, ''Sizin sayenizde bu pazar açılıyor'' diyerek teşekkür etti. Vatandaşlar da Yavaş’a desteğini ''Dualarımız sizinle, inşallah yeniden birlikteyiz, Sizi çok seviyoruz'' sözleriyle ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor.

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Mansur Yavaş bu kez Sıhhiye-Yenişehir pazar esnafını ziyaret etti. Pazar yeri girişinde alkış ve tezahüratlarla karşılanan Yavaş’a Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan da eşlik etti.

PAZAR ESNAFINDAN YAVAŞ’A: “SİZİN SAYENİZDE BU PAZAR AÇILIYOR”

 Sıhhiye-Yenişehir pazar yerindeki kadın, erkek, genç, yaşlı 7’den 70’e herkesin ilgisiyle karşılaşan Yavaş, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafa "Hayırlı işler" diledi. Esnaf Yavaş’a “Sizin sayenizde bu pazar açılıyor” diyerek teşekkür etti.

 Pazarcı esnafının alkış ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu Yavaş, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşla da tek tek tokalaşarak sohbet etti. Vatandaş Yavaş’a desteğini “Dualarımız sizinle, inşallah yeniden birlikteyiz, Sizi çok seviyoruz” sözleriyle ifade etti.

Yavaş, ziyareti sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi geri çevirmeyerek sorun ve talepleri de dinleyerek not aldı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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