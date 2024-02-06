Mavi Kelebekler liderliği kaptırmıyor

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı “Mavi Kelebekler”, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında, Görele Belediyesi Spor Kulübü’nü 43-28 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini 14 maça taşıdı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında Görele Belediyesi Spor Kulübü’nü evinde ağırladı. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen karşılaşmanın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Mavi Kelebekler, maçın ilk devresini 20-15 önde kapattı. Akdeniz ekibi, ilk yarıdaki üstünlüğünü maç sonuna da yansıtarak maçı 43-28 kazanmasını bildi ve ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Maçın en skorer oyuncusu Konyaaltı forması giyen ve 13 gol kaydeden Ceylan Aydemir olurken, karşılaşmada iki takım kalecileri dışında forma giyen tüm oyuncular gol sevinci yaşadı.

TÜRKİYE KUPASI MESAİSİ

Öte yandan HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda Yenimahalle Belediyesi SK ile eşleşen Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’nı yoğun bir maç trafiği bekliyor. Bu sezon kupaya çeyrek final aşamasından katılacak olan Konyaaltı, turun ilk maçını 8 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da evinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 13 Şubat Salı günü saat 16.00’da Ankara’da oynanacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak. Mavi Kelebekler kupa karşılaşmalarının ardından 18 Şubat Pazar günü ise Aksaray Belediyesi SK deplasmanında ligdeki 15’inci galibiyetini arayacak.