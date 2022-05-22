Melih Gökçek yine golü kendi kalesine attı! Mansur Yavaş paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek'in, İstanbul’daki CHP mitingi için Florya'da buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın el sıkışmadığı iddiasına İBB Haber’den fotoğraflı yanıt geldi.

28 Ekim 2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden İstanbul’daki CHP mitingi öncesi Florya'daki buluşmalarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın elini sıkmadığı görüntüleri içeren bir video paylaşıp aralarının bozuk olduğunu iddia etmişti.

Gökçek, "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin… Ekrem herkesle tokalaşıyor, Mansur ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor… Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor… Ben 'bunlar birbirinin dibini oyuyor' dediğimde, melih uyduruyor diyorlardı… Gökçek diyorsa doğrudur" ifadelerine yer vermişti.

Video, kısa sürede iktidara yakın sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak dolaşıma sokulmuş ve sosyal medya üzerinden de konuşulmuştu.

'EL SIKIŞMADI' İDDİASINA FOTOĞRAFLI YANIT

Bunun üzerinde belediyeye dair haber paylaşan İBB Haber, İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı gün el sıkıştığı görüntüler paylaşılıp “Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya’da buluştu ve mitinge birlikte gitti” ifadelerine yer verdi.