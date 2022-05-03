Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer kent protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Seçer, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde düzenlenen resmi programlarda kent protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kültür Merkezi Şeref Salonu’nda vatandaşlarla bir araya gelinen törende Mersinlilerin bayramını kutlayan Başkan Seçer, “Güzel bir bayram geçsin, huzurlu olsun. Tüm dünyaya bolluk, bereket, barış getirsin” dileğinde bulundu. Bayram için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Seçer, “Birimlerimiz 7/24 Mersinlilerin hizmetinde olacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde düzenlenen resmi programlara katılarak kent protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Mersinlilerin bayramını kutlayan Başkan Seçer, “Güzel bir bayram geçsin, huzurlu olsun. Tüm dünyaya bolluk, bereket, barış getirsin” dileğinde bulundu.

Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nda başlayan bayramlaşma töreni, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ardından Kültür Merkezi Şeref Salonu’nda devam etti. Düzenlenen törene Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin milletvekilleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cihat Gezmen, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Seçer, “Dün şehitlik ziyaretimiz oldu. Şehit yakınlarımızla beraber şehitlerimizi yâd ettik, şehit yakınlarımızla bayramlaştık” dedi. Bayramın ilk günü de resmi bayramlaşma programları ile bayram kutlamasını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Seçer, “Belediyemizce her türlü önlemler alındı. Zabıta, itfaiye, çevre koruma gibi önemli birimlerimiz 7/24 Mersinlilerin hizmetinde olacak. Bayram münasebetiyle şehir dışından çok misafirlerimiz olacak. Mersinli olup şehir dışında yaşayanlar ya da öğrencilerimiz kente gelecekler. Kentin, parklarımızın, caddelerimizin tertemiz olması lazım. O doğrultuda önlemlerimizi de aldık. Yaylalık bölgelere, kırsal mahallelere de bayram dolayısıyla ziyaretler olacak. O bölgelere ilişkin de bütün tedbirlerimizi aldık” diye konuştu.

“Çocuklarımıza çok güzel sürprizler hazırladık bu bayram”

Ramazan Bayramı boyunca çocuklara şeker ikramının devam edeceğini söyleyen Başkan Seçer, “Çocuklarımıza çok güzel sürprizler hazırladık bu bayram. Arkadaşlarımız mahallelere gidip çocuklara ulaştırıyorlar o sürprizleri” dedi. Herhangi bir olumsuzluk karşısında vatandaşların 7/24 müracaat edecekleri merkezin Teksin olduğunu anımsatan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin filosunda yer alan otobüslerin bayram boyunca ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vereceğini söyleyerek, “Yine bayramda mezarlık ziyaretleri için Akbelen ve Güneykent Mezarlığı’na servislerimiz var. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından güzergahları görebilirler. Her şey vatandaşlarımız için. Güzel bir bayram geçsin, huzurlu olsun. İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Sadece İslam âlemine değil tüm dünyaya bolluk, bereket, barış getirsin” dedi.