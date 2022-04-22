Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizin (TBMM) açılışının 102. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM, milli mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ve ardından Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin en önemli adımlarından biri olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir.

Atatürk’ün çocuklara karşı sevgisi ve onları geleceğin en önemli değeri olarak görmesi, Cumhuriyetimizin çocuk politikalarındaki genel esaslarını da belirlemiştir.

Nitekim Atatürk için çocuk; öncelikle vatan gibi sevilmesi ve milletin haklarını korur gibi korunması gereken bir varlıktır.

Cumhuriyet ruhunun sürekli atılım, yenilenme ve araştırma gerektirdiğini çok iyi bilen bizler de Mersin’de yaşayan tüm çocuklarımıza hak ettikleri sevgiyi ve değeri bilimin ışığında, ihtiyaçları doğrultusunda sunmaya çalışıyoruz. Her birinin çağın teknolojik gelişmelerinden yararlanabilen, okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen, sağlıklı birer birey olabilmeleri için fırsat eşitliği de yaratmak üzere büyük bir çaba ve emek sarf ediyoruz.

Sevgili çocuklar;

Bu bayramın sizlere hediye edilmesi, sizlere de önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor.

Sizler, geleceğin bilim insanları, yöneticileri, sanatçıları, sporcuları ve siyasetçileri olacaksınız.

Milletimize ait olan egemenliğimize daima sahip çıkarak, Cumhuriyetimizi daha ilerilere taşımak ve onu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışacağınızdan asla şüphem yok.

Sizlerin mutluluğu ve başarısı hepimizin mutluluğu, başarısı ve gururu olacaktır.

Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum.

TBMM’nin açılışının 102. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sevgiyle selamlıyor, gözlerinden öpüyorum.”